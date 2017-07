WhatsApp permitirá ver videos de YouTube en la app

La última actualización de WhatsApp, aunque todavía no disponible, permite a los usuarios ver videos de YouTube en la aplicación, y no será necesario abrir otra página para ver los contenidos como ocurre hasta ahora: se podrán ver en el mismo chat.

WhatsApp incluirá el sistema Picture in Picture de Android O para crear una ventana flotante donde se reproducirá el video, según informa la web especializada WABetaInfo.

Por ahora, la novedosa función solo es compatible con el sistema operativo iOS y con los modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S+, iPhone 7 e iPhone 7 Plus. No se sabe cuándo llegará a Android.

Ahora los usuarios WhatsApp no tendrán que salir de la app para poder reproducir los diversos contenidos de YouTube que envíen contactos, según elcomercio.pe.

