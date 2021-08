Netflix: las mejores series para ver este fin de semana

Cientos de sugerencias, decenas de nuevos títulos y ninguno te convence para empezar una maratón de Netflix en este fin de semana. ¡Tranquilo, querido lector! En esta ocasión te contaremos las mejores series para que no te despegues ni un segundo de la pantalla.

The New York Times ha elaborado un listado de las 50 mejores series y programas de Netflix. En esta ocasión, te mostraremos cinco opciones; así que alista los bocaditos y avisa que no tienes tiempo para nadie ya que tu maratón está a punto de empezar.

Muñeca Rusa

Nadia Vulvokov es la protagonista de Muñeca Rusa. La serie, que cuenta con ocho capítulos, resalta el bucle que atraviesa una mujer en la misma noche. La única misión es descubrir que debe cambiar en su vida para sobrevir y salir de esta historia sin fin.

‘Love Death & Robots’

Si eres de las personas que ama las maratones de capítulos pero no dispone de suficiente tiempo, Love Death & Robots es para ti. La serie cuenta con dos temporadas con más de una decena de episodios.

Teorías futuristas, muerte y, por supuesto, amor estará presente en cada historia. Cada capítulo, de corta duración te dejará con más de una incógnita en tu mente.

Jane the Virgin

La serie es una adaptación de la telenovela venezolana Juana, la virgen creada por Perla Farías. ​​ La serie es protagonizada por Gina Rodriguez como Jane Villanueva, una joven latina, trabajadora y religiosa, que queda embarazada después de ser artificialmente inseminada por error.

Una producción que te sacará más de una carcajada pero también te hará especular, ideal para visualizarla en pareja o con tu familia.

The Circle

Mentiras, coqueteos, alianzas. Un experimento social en forma de competencia en la que los jugadores se muestran online como quieren para ganar cien mil dólares.

Tecnología, romance y secretos. Estos adjetivos te interesan, entonces la serie norteamericana te caerá como anillo al dedo.

La maldición de Bly Manor

La serie mezcla fascinantemente el drama y el romance. Da seguimiento de La maldición de Hill House y la segunda temporada de la serie de antología The Haunting.

La historia cuenta que una joven institutriz fue contratada por un hombre para cuidar a sus sobrinos en la casa de campo de la familia después de que cayeran bajo su cuidado. Al llegar a la finca Bly, comienza a ver apariciones que proceden a atormentar el lugar.

Te puede interesar