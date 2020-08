¿Cómo funcionará el modo multidispositivo en WhatsApp?

Hace rato que ya conocimos que WhatsApp incorporará una de las funciones más esperadas por los más de 2.000 millones de usuarios en el mundo. Pues la app de mensajería instantánea se convirtió en una herramienta de trabajo y más en tiempos de pandemia. Se trata de el modo multidispositivo, esto quiere decir que se podrá utilizar la misma cuenta en varios dispositivos en simultáneo.

Las primeras versiones -de lo que se conoce- es que se podrá utilizar hasta en cuatro dispositivos a la vez. Tal y como lo ha dado a conocer WABetaInfo, plataforma que adelanta las novedades de la app. Realmente sí que es una novedad súper útil ya que en la actualidad solo se puede en dos versiones: en un celular y la versión Web.

¿Cómo funcionará?

Al parecer, la función "no es fácil de desarrollar", lo que significa que WhatsApp todavía está trabajando en ella y se lanzará en una actualización futura. Además, está creando una interfaz en la aplicación de Android y en iOS.

"Cuando el usuario quiera usar WhatsApp en un segundo dispositivo, será necesario copiar el historial de chat. En este caso, la app siempre requerirá una conexión Wi-Fi, ya que puede usar una gran cantidad de tu plan de datos", se detalla en el sitio. Entonces, cuando esté conectado a la red, será posible comenzar el proceso de inicio de sesión.

Yes, it's the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it's great!

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020