Tres formas con las que pueden espiar tu WhatsApp

Todos han tenido curiosidad de espiar el WhatsApp de su pareja y la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo no es infalible. Claramente eso es invasión a la privacidad y en algunos países se paga hasta con cárcel. Sin embargo, sería bueno que muchos lo sepan también para evitar que 'chismosos' lean conversaciones personales.

Obviamente en la actualidad ya no es tan sencillo como antes, por todas las opciones de seguridad que la compañía ha incorporado. Aunque la verdad no es imposible. Por eso te presentamos las tres formas con las que podrían estar espiando tus chats de WhatsApp. No sin antes recordar que no existe algo que permita evitar todo tipo de espionaje. Pero lo que sí ayuda mucho es mantener un buen nivel de seguridad en la cuenta.

"La vieja confiable": WhatsApp Web

El simple hecho que funcionar en el navegador asociado a una cuenta de WhatsApp hace que la versión Web sea uno de los modos más utilizados para espiar chats. Solo es suficiente iniciar sesión en un equipo para acceder a todas las conversaciones.

OJO aquí: WhatsApp notifica en el celular cuando se realiza el inicio de sesión en la versión Web la primera vez. Aparece en el dispositivo una especie de computador en la parte superior de la pantalla. Pero la persona que quiere espiar puede eliminar esa notificación desde el computador. De es forma no se puede saber si alguien está leyendo conversaciones privadas.

Solución: Ve a la aplicación desde tu celular y en los tres puntitos selecciona 'WhatsApp Web'. En ese apartado puedes comprobar los dispositivos donde tienes sesiones abiertas. Allí te aparecerá la hora y en qué computador en el que se está usando. Para evitar espías pulsa en 'Cerrar todas las sesiones'.

Copias de seguridad

Es un método bastante sencillo ya que la app de mensajería crea copias de seguridad de las conversaciones y contactos que se guardan (en algunos casos) en el Google Drive.

Solución: Quien desee acceder a las conversaciones almacenadas tiene que contar con un código de inicio de sesión que WhatsApp envía por SMS al dispositivo. Por ello es importante no ignorar ese tipo de mensajes que nos llegan.

App de software espía

En las tiendas virtuales para comprar y descargar aplicaciones existen cada vez más las que son básicamente software espía. Y muchas se disfrazan de control parental que permite a los padres controlar a sus hijos si son menores de edad. Pero la realidad es que en su mayoría son utilizadas para otros fines.

Hay aplicaciones de dicho índole que permiten acceso total del celular, incluyendo registros de llamadas, chats, chats grupales y archivos multimedia a través de WhatsApp. Aunque sí puede que cumplan su función, también representan un arma de doble filo, ya que podrían significar estafas camufladas con estos software .

Solución: Revisa las aplicaciones que tienes instaladas en tu celular. Las que te parezcan sospechosas o extrañas debes inmediatamente desinstalarlas. Una manera de saber que están espiando tu celular es que puede estar funcionando más lento. O tal vez consumiendo más batería de lo normal. Lo más efectivo sería formatearlo o restablecer los valores de fábrica, siempre y cuando hagas una copia de seguridad.

