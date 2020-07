¡No es tu internet! WhatsApp se cayó en Ecuador

Ni con wifi, ni con datos funcionaba WhatsApp. La red de mensajería instantánea presenta fallas y no te permite enviar mensajes.

Usuarios ya reportaron el problema en Twitter. Usuarios reportan problemas en la versión móvil y web.

El sitio web DownDetector, confirma que existen dificultades desde las 15:00, el sistema se empieza a normalizar.

Además, la falla no solo es en Ecuador. En varias partes del mundo también se reporta esta falla, sobre todo en países de Sudamérica.

Rápidamente la gente fue a Twitter para verificar que sea una falla del sistema y no del internet de tu casa o el celular. Por suerte el sistema se restableció rápidamente y ya podemos comunicarnos.

yo viendo como todo el mundo twittea que ha caído whatsapp pero yo ni me he enterado porque no me habla ni dios pic.twitter.com/w19jfbWonx

— tu pana vicenta (@kansaita_) July 14, 2020