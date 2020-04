¿Cómo colocar stickers en los estados de WhatsApp?

¡Por fin! Colocar stickers en los estados de WhatsApp ya es una realidad. Pero antes debemos aclararte que debes tener la última versión de la app. Hacer esto no es muy complicado y lo mejor de todo es que no necesitas de una aplicación externa.

Paso a Paso

Entra a la app y ve al apartado de Estados. Crea una publicación en 'Mi Estado' ya sea subir una foto, tomarla, o un video.

Luego selecciona el ícono de emojis (una cara feliz) que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

En ese punto te aparecerán dos opciones: stickers y Emojis. Obvio que debemos seleccionar los stickers.

stickers y Emojis. Obvio que debemos seleccionar los stickers. Cuando hayas seleccionado stickers tendrás acceso a los que ya has guardado en tu dispositivo o los que has creado.

La idea de esta posibilidad es añadir cosas más divertidas y creativas a nuestros estados de WhatsApp.

¡OJO! No está en todos los dispositivos

Esta función NO está disponible en todos los dispositivos. Si aún no cuentas con ello, no te preocupes que no tardará en llegarte la actualización de la aplicación.

Además, recuerda que este año podrían llegar nuevas funciones en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo.

Lee más notas de WhatsApp

Webcamers, la nueva ‘psicología’ erótica para aliviar tu soledad en cuarentena Las webcamers tratan de que sus clientes no se sientan solos y desatendidos en la cuarentena.

¿Qué tal este video del sonido de Tik Tok?