¿WhatsApp te espía? Esto podría hacer que tus fotos y mensajes se hagan públicos

Los últimos comentarios sobre la privacidad que ofrece WhatsApp han generado malos comentarios. Uno de ellos fue la revelación que hiciera el fundador de Telegram, Parel Durov, a través de su plataforma. "A menos que estés de acuerdo con que todas tus fotos y mensajes se hagan públicos algún día, debes eliminar WhatsApp de tu teléfono", dijo a sus 335,000 seguidores, informó Forbes el jueves.

Recomendó a sus usuarios eliminar la app "a menos que estén de acuerdo con la vigilancia". Durov recordó que Facebook es dueño también de WhatsApp, he hizo esta relación entre ellos:

"Facebook ha sido parte de los programas de vigilancia mucho antes de adquirir WhatsApp. Es ingenuo pensar que la compañía cambiaría sus políticas después de la adquisición, lo que se hizo aún más obvio por la admisión del fundador de WhatsApp con respecto a la venta de WhatsApp a Facebook:" Vendí la 'privacidad' de mis usuarios ", agregó el fundador de Telegram.

¿Competencia desleal?

Telegram tiene unos 200 millones de usuarios en todo el mundo, mientras que WhatsApp lo supera en demasía, con 1.600 millones de usuarios globales, por lo que, según el portal Gadgets 360, "Telegram, quizás debido a su tamaño, no está sujeto a los mismos hacks y violaciones de seguridad que WhatsApp. Por lo tanto, no sorprende que Durov use los descubrimientos recientes de la puerta trasera en WhatsApp como un medio para perseguir su rival comercial y, en muchos sentidos, ideológico".

