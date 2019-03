¿Por qué WhatsApp suspenderá cuentas de sus usuarios? Así puedes cambiarte a la versión oficial

¿Todavía no sabes por qué WhatsApp suspenderá cuentas de sus usuarios? La respuesta es clara. La piratería también ha llegado a la app de mensajería más utilizada en el mundo.

La compañía detectó que existen versiones no oficiales de WhatsApp como la Plus y la GB. Es por ello que ha decidido actuar de esa manera y aplicar una ofensiva contra la piratería.

"Si recibiste una notificación que tu cuenta se encuentra 'suspendida temporalmente' significa que usas una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la oficial". Reza un comunicado de la compañía.

Entonces, si recibiste este mensaje lo que debes hacer descargar la aplicación oficial para continuar usando la app. "Las versiones no oficiales como WhatsApp Plus y GB WhatsApp son versiones modificadas de la app".

Asimismo, la compañía reitera que dichas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros.

"Violan nuestras Condiciones del servicio. La empresa no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad". Finaliza.

Cambia a la versión oficial

Antes de migrar a la versión oficial de la app, es necesario que guardes copia de seguridad antes de descargar la versión oficial de WhatsApp. Así que ¡Pilas!

Luego ubica el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Después sigue las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus or GB WhatsApp.

Punto importante: No se garantiza el éxito de la transferencia del historial de chats debido a que las aplicaciones no oficiales no son compatibles con la app oficial.

Pasos a seguir

Debes esperar a que la suspensión temporal finalice. En GB WhatsApp, toca Más opciones > Chats > Copia de seguridad. Ve a los Ajustes del teléfono > toca Almacenamiento > Archivos. Busca la carpeta de GB WhatsApp y mantenla presionada para seleccionarla. En la esquina superior derecha toca Más > Renombrar y cambia el nombre de la carpeta a “WhatsApp”. Después abre Play Store y descarga la versión oficial de WhatsApp. En WhatsApp, verifica tu número de teléfono. En la pantalla “Se encontró una copia de seguridad”, toca Restaurar > Sig. WhatsApp debería cargarse con tus chats existentes.

Haz clic aquí para descargar la versión oficial

