El nuevo emoji de WhatsApp causa controversia en redes sociales

WhatsApp cada vez más sorprende a sus usuarios con actualizaciones y nuevos emojis que aman sus usuarios. Sin embargo, uno nuevo llegará a la app y ya está generando controversia en redes sociales

De acuerdo con AS y Unicode -organismo que valida estos símbolos-, WhatsApp tendrá 230 emoticones en el presente año. De ellos, 59 serán nuevos y 171 serán variados.

El emoji que ha causado sensación y burlas es el de una mano que realiza el gesto de "casi" o "poco". En las redes sociales lo han denominado como el "The Pinching Hand", según elcomercio.pe

Incluso, la página emojipedia.org la ha calificado como "una mano con los dedos pulgar e índice muy cerca. Se utiliza para sugerir algo que es pequeño", o para gesticular una pequeña porción".

