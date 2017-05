Los stickers de Facebook llegarán a WhatsApp

WhatsApp, en su nueva actualización, incluirá la posibilidad de insertar los stickers de Facebook dentro de los chats.

Al parecer, ya pronto podremos usar las stickers de Facebook que son imágenes animadas que, a pesar de que no son emojis, transmiten emociones y estados de ánimo, informa el mundo.es

A través de la cuenta de Twitter WABetaInfo se informó que los stickers llegarán a WhatsApp dentro de poco, pero no hay una fecha específica. Esta nueva función se suma a las que se han implementado como la opción eliminar los mensajes o los nuevos filtros para las fotos.

WhatsApp will use these stickers packs. #Facebook pic.twitter.com/6TuCfBG3If

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 24, 2017