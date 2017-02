Las siete funciones que podrían llegar a WhatsApp próximamente

WhatsApp tendría nuevas actualizaciones en los próximos meses.

La cuenta de Twitter especializada en tecnología, WabetaInfo, filtró algunas de las nuevas funciones que tendrá la aplicación.

De acuerdo con el portal el nuevo día, por ahora están disponibles en las versiones beta de iOS y Android –así se define a una versión preliminar y de prueba.

Aunque la compañía no ha confirmado las nuevas funciones, la cuenta de WabetaInfo encontró evidencias que indican que pronto se podrá compartir la ubicación en tiempo real y por un tiempo definido entre usuarios, y editar mensajes, entre otras opciones.

-WhatsApp informará tu ubicación en tiempo real

Estas son las características que se esperan en la aplicación:

Geolocalización en vivo

La ‘app’ incluiría geolocalización en vivo para los chats grupales. Con esta opción podría saber la ubicación de los miembros de un grupo de WhatsApp con actualizaciones constantes, que permitirían ver si la persona se encuentra en movimiento.

Se habla de que esta función estará desactivada por defecto y los usuarios tendrán que activarla en el menú de configuración de WhatsApp. Además, se podría activar la función por un tiempo limitado, ya sean unos minutos o de forma indefinida.

Editar los mensajes

De acuerdo con el medio especializado, esta característica permitirá a los usuarios editar los mensajes enviados, pero solo si el destinatario no los ha leído. Algunos servicios de mensajería ya utilizan esta opción como Blackberry Messenger.

Eliminar mensajes

No solo se podrán editar los mensajes si el destinatario todavía no los ha leído, sino que se podrán borrar de forma permanente. Eso sí, al hacerlo, se enviará un mensaje de alerta que pone en evidencia que un mensaje fue borrado.

Responder los estados

Hasta ahora, otros usuarios pueden ver los mensajes de estados de los contactos, pero no pueden responder a estos. Con la nueva actualización, los usuarios tendrían la posibilidad de responder directamente a los mensajes de estado que otra personas tenga publicado en WhatsApp.

Opciones de contacto

Al agitar el dispositivo durante una conversación, los usuarios tendrían la posibilidad de ver las opciónes de contacto para reportar, directamente a WhatsApp, mensajes que contengan ‘spam’.

Aviso de batería baja durante las llamadas

En la versión beta de WhatsApp para Android, se despliega un aviso en pantalla durante las llamadas cuando la batería está a punto de acabarse.

Funciones

Se añadirá una pestaña llamada “Status” (o “Estados”, en español) en la que los usuarios van a poder añadir contenidos que deseen compartir con sus contactos. Las fotos, videos o textos se agregarán y se desplegarán en forma de línea de tiempo.

Al parecer, esta sección permitirá añadir historias, como las de Instagram, con una temporalidad definida y con elementos gráficos decorativos.

