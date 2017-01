WhatsApp informará tu ubicación en tiempo real

WhatsApp está probando una nueva función para que los otros miembros del grupo sepan dónde te encuentras.

Según la cuenta de Twitter de @WABetaInfo filtró evidencias en una beta del app de WhatsApp que indica que los usuarios podrán compartir su ubicación en tiempo real y por tiempo indefinido.

Según lo publica cnte, al parecer, esta función solo servirá en grupos y no en chats personales. Según la publicación esta función está desactivada de forma predeterminada, ya que WhatsApp estaría probando la función con un pequeño grupo de usuarios.

Esta función tendría varias opciones de configuración: el tiempo para compartir sería de 1, 2, 5 minutos e indefinidamente. Además, los miembros del grupo elegirían el tiempo para revelar su ubicación dependiendo de la razón para hacerlo. Por ejemplo, para saber el tiempo de llegada de los integrantes del grupo a una fiesta o punto de reunión.

Esta función podría generar gran polémica. Razón por la cual, estaría desactivada por defecto, ósea solo se activará en caso de que el usuario decida hacerlo, como sucede con el doble visto azul.

El tuit dice que las betas que incluyen esta función es la 2.17.3.28 en el app para iOS, mientras que en Android es la versión 2.16.399. Teniendo en cuenta que la versión pública de iOS es la 2.17.2, no debe faltar mucho para ver esta función entre el público en general.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR

— WABetaInfo (@WABetaInfo) 26 de enero de 2017