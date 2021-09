Detalles de la declaración jurada que dio la madre de Gabby Petito: “No hay señal”

La madre de Gabby Petito reveló detalles en una declaración jurada de la policía sobre lo último que supo de su hija. Unos extraños mensajes hicieron despertar alertas, lamentablemente, cuando llegó una última comunicación, fue cuando la mujer sospechó que ese mensaje no sería de la joven, pero ya era tarde.

Se dio a conocer que el 30 de agosto llegó un mensaje de texto que decía: “No hay servicio en Yosemite”. La familia de la joven no cree que haya sido Gabby quien mandó eso, según reveló Richard Stafford, un abogado de la madre, Nicole Schmidt.

Antes de ese último mensaje, la madre de Gabby Petito informó que se comunica constantemente con su hija. Pero el 27 de agosto notó un comportamiento extraño. “¿Puedes ayudar a Stan (abuelo de la joven)? Sigo recibiendo sus mensajes de voz y llamadas perdidas”, decía el mensaje enviado supuestamente por Gabby.

Sin embargo, la madre declaró que le preocupaba que algo no esté bien. Después de eso, el teléfono de Petito ya no estaba operativo hasta el día que ella, supuestamente, envió que no tenía señal.

Todo esto llevó a que la madre declare que sentí que entre su hija y su novio había “cada vez más tensión”.

INSTAGRAM

La declaración jurada, presentada por la policía de Florida la semana pasada, ofrece una diferente perspectiva de lo que los investigadores han obtenido mientras intentan conocer que pasó con la joven y hallar el paradero de su novio, Brian Laundrie.

El cuerpo de Gabby Petito fue encontrado el domingo en un área de campamento en el Bosque Nacional Bridger-Teton de Wyoming, en el extremo este del Parque Nacional Grand Teton.

OTRA INFORMACIÓN