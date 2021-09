Eduardo Yáñez encaró a Martha Figueroa por un viejo malentendido

Eduardo Yáñez estuvo como invitado al programa Con Permiso y aprovechó la ocasión para encarar a la periodista Marta Figueroa. El actor quiso hablar sobre unos comentarios que emitió hace un tiempo la comunicadora. Los cuales no le gustaron para nada, pues él asegura que ella no lo conoce para saber cómo es su forma de ser.

“¿Por qué te caigo mal?”

Eduardo Yáñez es conocido por sus diversos conflictos con la prensa, pero esta vez su intención fue hacerle saber a la presentadora que ella no tiene idea de cómo es su comportamiento en privado, con sus seres queridos. Y le preguntó directamente si él le cae mal: “Cuéntame una cosa, ¿por qué te caigo mal?”.

Marta respondió de inmediato: “Tú me caes muy bien, no me caes nada mal”, aunque el actor no quedó satisfecho con la respuesta de la presentadora y le replicó: “¿Neta? Es que un día en un programa vi que comentaste que yo siempre andaba de mal humor y en una noche que te volví a ver, te dije. Pero no en plan de reclamo: ‘¿Por qué dices que yo siempre estoy de mal humor si no me conoces?”.

La defensa de la periodista fue que ciertamente el interprete le había preguntado, pero que su tono de voz fue bastante fuerte: “¡Ah no! Pero si lo hubieras dicho en ese tono. Llegó con unos gritos en la casa del jefe en navidad y yo: ‘¡Jefe! ¡Jefe! me quiere matar Eduardo Yáñez. `¿Por qué dices que siempre estoy de malas?’ Pues por eso”.

“Yo venía de la cachetada aquella con el compañero de ustedes“

Ambos continuaron insistiendo en su propia versión, hasta que Yáñez le dio la razón a Figueroa. Pues recordó que el hecho se dio cuando le dio la bofetada a un periodista.

“Lo que pasa es que. Ah bueno, es que sí, creo que sí. Porque yo venía de un pedote, de la cachetada aquella con el compañero de ustedes. Yo venía de ese rollo”, aseguró el protagonista de la exitosa telenovela Corazón salvaje.

Además, Marta recalcó que su intención era halagar al galán de telenovelas y de cine, pero este le respondió muy mal: “Te dije un piropo precioso y tú te enojaste y fue rarísimo. Porque veníamos de una entrevista que te hizo Aurora Valle y que estabas supercontento en la entrevista. Y terminado la entrevista dije: `oye, mira que bonito verlo de tan buen humor, ahí sí está muy contento´ y se enojó”, relató Figueroa.

Eduardo a protagonizado enfrentamientos con la prensa

A inicios de este año 2021, el interprete tuvo un nuevo arranque de violencia contra un periodista de ‘Venga la alegría’. Gabriel Cuevas informó que el actor mexicano lo manoteó para quitarle el micrófono y le faltó el respeto. Posteriormente la representante de Relaciones Públicas se contactó con los jefes de Cuevas, no para disculparse, sino para pedir que la nota no contara la actitud agresiva.

El actor de 60 años, se molestó con el periodista del programa televisivo cuando este se acercó junto con otros colegas para entrevistarlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al parecer la pregunta de Cuevas con respecto a si tuvo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela ‘Si nos dejan’ de Televisa desató la ira de Yánez.

La pregunta del reportero enfureció a Eduardo al punto de lanzar un manotazo al micrófono de Cuevas. Y empezó a hablarle de manera violenta diciéndole que respetara la distancia social y que, “la neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”.

Descubre más: