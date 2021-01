Eduardo Yánez tuvo un nuevo arranque de violencia contra un periodista de 'Venga la alegría'. Gabriel Cuevas informó que el actor mexicano lo manoteó para quitarle el micrófono y le faltó el respeto, posteriormente la representante de Relaciones Públicas se contactó con los jefes de Cuevas, no para disculparse sino para pedir que la nota no contara la actitud agresiva.

Eduardo Yánez, actor de 60 años, se molestó con el periodista del programa televisivo cuando este se acercó junto con otros colegas para entrevistarlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al parecer la pregunta de Cuevas con respecto a si tuvo que ver con la salida de José Pablo Minor de la telenovela 'Si nos dejan' de Televisa desató la ira de Yánez.

La pregunta del reportero enfureció a Eduardo al punto de lanzar un manotazo al micrófono de Cuevas, y empezó a hablarle de manera violenta diciéndole que respetara la distancia social y que, "la neta no me metan en sus chismes. Haz tu pinche micrófono para atrás, tienes que guardar la distancia”.

El periodista Gabriel Cuevas del programa de televisión 'Venga la alegría' de TV Azteca se encontraba a la misma distancia que sus colegas en el lugar a quienes Yánez sí estaba respondiendo a las preguntas. Sin embargo, Eduardo regresó su atención a Cuevas y le volvió a insistir con el distanciamiento.

Con el señor yo nunca había tenido ningún inconveniente, siempre me daba entrevistas relajado. Yo creo que lo que le molestó fue la pregunta que le hice sobre la columna del periodista Alex Kaffie, fue lo que detonó. Las cosas subieron de tono porque en ningún momento me mostré como a él le gusta (intimidado), y en el momento en que él me quitó el micrófono yo lo noté muy sacado de sus casillas y yo le expliqué con mucha educación y con mucho temple que no estaba incumpliendo la sana distancia, comentó el periodista a Infobae México.