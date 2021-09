Macabro hallazgo: encuentra una muñeca “asesina” escondida entre las paredes con una carta de muerte

Un aterrador hallazgo se viralizó en internet, después de que un hombre, Jonathan Lewis, encontrara una muñeca con una carta de confesión de asesinato y una amenaza, escondida entre las paredes de su nuevo hogar en Liverpool.

“Estimado nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante”, se lee en una primera parte de la carta.