Aleks Syntek, molesto por la “ofensa” que le hizo este famoso canal

Aleks Syntek ha estado enfrentando burlas, recientemente en las redes sociales. Esto luego de que el cantante informara que él fue el compositor de una famosa canción para una campaña publicitaria de una marca de salsa de tomate.

Aleks Syntek anunció el trabajo que hizo para la marca de cátsup, a través de un video, el cual se hizo viral y desde entonces ha sido objeto para memes de todo tipo. Incluso, de un famoso canal de televisión, lo que ocasionó la molestia del cantante y compositor.

Synteks se molestó con el canal

Al parecer al público le hizo gracia la forma en la que el artista publicitó su trabajo. Y el canal Telehit aprovechó la tendencia que tuvo en las redes para también sumarse a la ola de memes que se postearon en internet, lanzando un jingle titulado: “quítale lo aburrido, ponle lo divertido”.

“Oye, ¿de casualidad sabes que yo compuse la canción de: Quítale lo aburrido, ponle lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime, apachurra ¿Qué te parece mi canción?”, dijo Aleks en su video.

La rabia de Synteks fue debido a que en la cuenta oficial de Facebook del canal de videos se publicó un meme donde aparecen artistas reconocidos de la talla de: Alejandro Fernández, Thalía, José José, Rubén Albarrán y Juan Gabriel. Pero a Aleks terminan por menospreciale su larga trayectoria musical.

“No tienen ética“

“Gracias por todo lo que (tú no) le has dado a la música mexicana”, dice el meme del canal. Por lo que el cantante no tardó en responder al canal y los tildó de antieticos. “Personas que laboran en Telehit, ustedes no tienen ética“.

Syntek prosiguió descargando al canal por el insulto que le hicieron: “No entiendo cómo inauguraron su canal con mi música y la tocaron durante 25 años y ahora se atreven a insultar mi carrera de manera frontal, me parece un acto cobarde”, comentó.

Hace unas semanas, el compositor recordó una dura etapa de su vida, por los problemas familiares que le trajo. Durante una entrevista en el programa de Youtube del presentador Yordi Rosado. El cantante dijo que tuvo que enfrentar ofensas y críticas de miles de personas y medios de comunicación, pero entre todos sus atacantes resaltó el nombre de alguien a quien tenía como su “cuate“.

“No soy una persona peligrosa“

El cantante, Aleks Syntek habló con el presentador de la vez que fue acusado por un joven inglés de acoso. Esto sucedió hace casi tres años, cuando el, entonces menor de edad, compartió a través de las redes sociales que, supuestamente, el intérprete lo estaba por medio de los mensajes directos de la aplicación de Instagram.

Comenzó contándole a Rosado qué, “yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa. De veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos”.

Agregando que se decepcionó de la manera que los medios de comunicación y algunos periodistas se expresaron de él: “El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera. Es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala. Y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona”.

