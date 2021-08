Aleks Syntek recordó cuando su “cuate” Gustavo Adolfo Infante habló “horrible” de él por una acusación de acoso

Aleks Syntek recordó una dura etapa de su vida, por los problemas familiares que le trajo. Durante una entrevista en el programa de Youtube del presentador Yordi Rosado. El cantante dijo que tuvo que enfrentar ofensas y críticas de miles de personas y medios de comunicación, pero entre todos sus atacantes resaltó el nombre de alguien a quien tenía como su “cuate“.

El cantante, Aleks Syntek habló con el presentador de la vez que fue acusado por un joven inglés de acoso. Esto sucedió hace casi tres años, cuando el, entonces menor de edad, compartió a través de las redes sociales que, supuestamente, el intérprete lo estaba por medio de los mensajes directos de la aplicación de Instagram.

“Dudando de la integridad que tengo como persona”

El usuario del adolescente en Instagram era ‘Lemon Brick’, quien se encargó de difundir toda la convesación que mantuvo con Syntek, en ese entonces. Y dijo que el artista le enviaba fotografías de sus conciertos para que comprobarle que era un roconocido compositor.

Aleks comenzó contándole a Rosado qué, “yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa. De veras véanme a los ojos, no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie, ni soy una persona peligrosa ni mucho menos”.

Agregando que se decepcionó de la manera que los medios de comunicación y algunos periodistas se expresaron de él: “El tinte que le dieron los medios, un capítulo muy triste en mi carrera. Es que no me dieran el beneficio de la duda, tienes millones de personas usando redes sociales y una sola persona me señala. Y se me vienen encima los medios, dudando de la integridad que tengo como persona”.

“Me conocen desde niño, desde hace años“

También recalcó que la prensa no pensó en el daño moral que le podían causar, prejudicando a su familia. “Porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos, mi esposa, mi mamá”, expresó el compositor.

Asimismo, sacó a relucir el nombre del famoso periodista Gustavo Adolfo Infante, quien según el artista, lo veía como un amigo. “La pasé muy mal, a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían, lo que expresaban que si Gustavo Adolfo Infante“, también nombró a otro comunicador. “Que si Horacio Villalobos, que son cuates que me conocen desde niño, desde hace años, hablando horrible de mí, sentí horrible. En el programa de Hoy, en los programas de TV Azteca, dudando de mí por un señalamiento de una persona”, relató.

La polémica conversación por la que el cantate fue señalado se dio cuando Aleks le dijo, supuestamente, al chico qué: “Me gustan los chicos lindos como tú”, el inglés le habría respondido con una interrigante: “¿ Lindos?”. Y Syntek terminó comentando: “¿Eso es malo? OK, sexy jaja”.

“Soy muy pendejo usando las redes y la cagué horrible“

“Nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación legal, no pasó nada real. Yo creo que el público mexicano no se la compró, no se la creyó. Las muestras de cariño y de soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México. Pero en el extranjero me hicieron mucho daño, porque la idea que se quedaron en Estados Unidos, Colombia, en Venezuela, Argentina, España de mí, dijeron ‘si este cuate andaba acosando a un niño inglés””, expresó.

“Yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate, pero soy muy pendejo usando las redes y la cagué horrible. Porque todos mis asesores me dijeron quédate callado y niega categóricamente, tú no hiciste nada, y mándalo al demonio. Y yo inocentemente dije ‘no, voy a hablar con él, cómo es que me quiere hacer daño así y le escribí ‘oye yo soy casado. Tengo una familia muy bonita, tengo una carrera padrísima, ¿por qué me estás haciendo eso?’ Y entonces publica esto y ahí se engancharon ‘Aleks Syntek sí habló con él’, y sí por pendejo, porque nunca debí“.

Para concluir, el cantante comentó que no sintió el respaldo de su equipo de trabajo: “Sentí que se me venía el mundo abajo, fue una experiencia horrible de ver a Pati Chapoy dando la nota, dije de qué están hablando, me fui de nalgas. Y en esos momentos no sabes qué hacer, cómo reaccionar, me tardé en responder, no sentí el apoyo de mi disquera, ni de mi entonces manager, me sentí como muy solo”, expresó.

