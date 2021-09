¿Cómo entender tu nota del test Transformar?

La Senescyt anunció que las personas que rindieron el test Transformar ya pueden revisar su nota en la bandeja de entrada de su correo o SPAM. La institución aclara que esta nota únicamente corresponde al test, no al puntaje de postulación.

Nota del Test Transformar

La calificación no es la sumatoria de las respuesta correctas, sino el cálculo de aciertos , errores, dificultad y preguntas no contestadas.

El test cuenta con cuatro campos de medición: numérica, verbal, lógica y atención y concentración. Cada aptitud fue medida bajo los siguientes criterios:

Poco desarrollado

Bajo la media

Sobre la media

Desarrollado

Muy desarrollado

También se adjuntó la oferta académica que se relaciona con cada aptitud lo que ayudará a elegir la carrera que más se ajuste a tu perfil.

¡Mantente pendiente de tu correo electrónico!



Entre hoy y mañana te llegará la nota del test Transformar, y para que puedas entenderla mejor, mira el siguiente video 👇👇👇.



¡Recuerda!



Esta nota NO corresponde al puntaje de postulación.#ElCambioYaSeSiente#JuntosLoLogramos pic.twitter.com/s1wFb2TgKo — edusuperiorec (@EduSuperiorEc) September 15, 2021

Adicionalmente, se incluye un test de orientación vocacional que permite conocer las preferencias e intereses laborales.

Con base en los resultados obtenidos en la orientación vocacional, te brindan tres primeras opciones de acuerdo a tu perfil. El resultado no influye en el puntaje para la asignación de cupos, es una recomendación para tomar la decisión.

Nota final para la postulación

La nota final para la postulación será un promedio entre la nota del test Transformar, el récord académico y puntos extras por las acciones afirmativas ( diferencias sociales, culturales, étnicas, geográficas). En el momento de la postulación podrás escoger hasta cinco carreras (no es obligatorio llenar todas)

El EAES valía el 60% y la nota general del esfuerzo académico 40%. Ahora, la nota de la trayectoria tendrá una valoración del 50%.

El Secretario de la SENESCYT, Alejandro Ribadeneira, en una entrevista con Metro Ecuador explicó sobre los cambios claves en este proceso.

“El estudiante podrá escoger sus opciones, la recomendación es que tienen cinco opciones, pero no llenen necesariamente todas. Llenen las que ustedes se sientan confortables; una, dos o tres y si quieren llenar las 5, háganlo. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, si vive en Tulcán y quiere estudiar una carrera de ingeniería en agronomía, no ponga como una de las opciones una carrera en Loja de algo que no le interesa porque cuando se asigna un cupo y le sale la opción que no quiere, van a decir es que le obligaron irse a Loja.”

Por el momento no hay una fecha designada para empezar con la postulación, se estima que sea en 15 días.