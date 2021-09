¿Qué viene después del Test Transformar? Los cambios en el proceso de admisión a la educación superior

Autonomía real para las universidades, ampliación de la oferta académica y mejorar los procesos de admisión son tres pilares del proyecto de reformas a la LOES. En 3 meses se ha incrementado el 30% de cupos, de 90,000 a 118,000.

Otro de los primeros pasos fue el cambio del examen EAES al actual Test Transformar, un test donde se evalúan las competencias y habilidades.

El Secretario de la SENESCYT, Alejandro Ribadeneira, en una entrevista con Metro Ecuador explicó sobre los cambios claves en el proceso de admisión a la educación superior.

¿Cuál es la diferencia entre el EAES y Transformar?

Para el primero uno tiene que estudiar y para el segundo cada uno tiene que demostrarse lo que es cada uno para saber cuáles son sus habilidades, competencias, aptitudes, por dónde pueden ir, sus mejores realidades de competencia profesional, cuáles son sus mejores opciones de aplicación profesional. Esa es la primera gran transformación.

¿Cómo será calificación?

La segunda gran transformación es la metodología, la nota total. El EAES valía el 60% y el esfuerzo académico el 40%. Ahora, la nota de la trayectoria tendrá una valoración del 50%.

También hay un cambio en el sistema del diseño de la prueba. El test Transformar lo hemos hecho para facilitar la vida a los aspirantes. De 255 mil que se inscribieron para rendir la prueba 200 mil lo hicieron, pero adicionalmente existen al rededor de 15 mil, que por distintos motivos, no pudieron hacerlo a ellos se les ha reprogramado.

Si rendiste el test Transformar, ¡atento a tu correo electrónico! 🧐



Desde el miércoles, 15 de septiembre, podrás conocer la calificación que obtuviste en la evaluación.



📌 Te recomendamos revisar todas las bandejas de tu email, incluida la de spam.#100PrimerosDíasJuntos pic.twitter.com/0Mmhpp3LYX — edusuperiorec (@EduSuperiorEc) September 7, 2021

Una vez que tengamos las notas de todos, vamos a trabajar para que las calificaciones seas más objetivas. De tal manera que la persona que tenga la mayor nota sea el referente, pero eso no significa que si no tengo mil no puedo entrar.

Después del test Transformar, ¿cuál es el siguiente paso?

Una vez que tengamos eso se les entregará las notas a los estudiantes. No es que solo sacas 950 y ya. Vamos a entregar un informe en el que dice cuáles son tus fortalezas y en qué puntos de tus competencias deberías mejorar.

Adicionalmente se entregará la respuesta de un test vocacional. Es decir, de acuerdo a lo que nosotros hemos observado creemos que la carrera a las cuales tú puedes apuntar son estas, pero el estudiante está en su absoluta libertad de elegir, en el momento de la postulación, la carrera, universidad y modalidad de educación.

¿Cómo se realizará la postulación?

El estudiante va a poder escoger sus opciones, la recomendación es que tienen 5 opciones, pero no llenen necesariamente todas. Llenen las que ustedes se sientan confortables; una, dos o tres y si quieren llenar las 5, háganlo.

Pero tengan en cuenta, por ejemplo, si usted vive en Tulcán y quiere estudiar una carrera de ingeniería en agronomía, no ponga como una de las opciones una carrera en Loja de algo que no le interesa porque cuando se asigna un cupo y le sale la opción que no quiere, van a decir es que a mí me obligaron a irme a Loja, pero tú lo colocaste.

¿Sobre los cupos?

En la asignación de cupos ocurre un fenómeno. Hay muchos aspirantes que se les designa un cupo y no aceptan. También estudiantes que aceptan el cupo y luego no se matriculan. Entonces, entre ellos hay una masa crítica importante de cupos libres.

Con todos las universidades, escuelas politécnicas e institutos hemos dialogado para que abran la posibilidad que hasta última hora podamos tener a estudiantes para no desperdiciar los cupos.

El plan es ir pasando esa responsabilidad a las propias instituciones de educación superior para que ellos vean cómo administrar de mejor manera el proceso de admisión. No es un tema inmediato, es un proceso de diálogo, de una entrega y traspaso ordenado. Habrá universidades que estén en capacidades de hacerlo enseguida, otra no y tendrá que ser un poco más progresivo, pero estamos en ese camino.

Proceso inclusivo

Que no se sienta nadie fuera del sistema de educación superior. Tenemos que dar una posibilidad de acceso a las personas que tienen más dificultades y para eso dentro de la nota también se toman en cuenta las personas que viven en la ruralidad, depende el territorio, reconocer las diferencias sociales, culturales, étnicas. Por otro lado, dar mejores posibilidades cuando es el primer miembro de la familia que accede a educación superior, son acciones afirmativas y eso va a ser una visión de Ecuador de futuro.