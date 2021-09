Demi Lovato intenta hacer contacto con ovnis tras asegurar que vio uno

Demi Lovato sorprendió a sus fanáticos al revelar que pudo ver un extraterrestre y ahora quiere investigar ese mundo. Así lo dio a conocer en la serie de ovnis que cuenta con cuatro partes: Unidentified. La exactriz de Disney se une a su hermana Dallas y al escéptico BFF Matthew Scott Montgomery.

Se trata de un viaje al desierto para tratar de hacer contacto con los no identificados. El programa comienza a transmitirse en Peacock el 30 de septiembre para escuchar las historias de otras personas.

“Tuve esta loca experiencia que me sucedió en Joshua Tree. Era esta luz brillante y se movía de estas maneras extrañas que un avión no se movería. Mi objetivo es averiguar qué pasó realmente”, confiesa Demi en el tráiler.

El tráiler muestra al trío explorando campos por la noche, y Demi dice que su misión es “investigar lo inexplicable y no identificado”.

En la serie, la actriz se reúne con científicos y presuntos abducidos alienígenas, además de realizar “experimentos OVNI”.

Demmi Lovato ha indicado que no considera que los extraterrestres sean peligrosos; sino que están alrededor para ayudar a evitar que el planeta tierra se desmorone. “¿Qué pasa si ya están aquí esperando que nos comuniquemos?”, añadió.

Del mismo modo, el año pasado, la actriz señaló que “En los últimos dos meses he profundizado en la ciencia de la conciencia y he experimentado no solo paz y serenidad como nunca he conocido, sino que también he sido testigo de los avistamientos más increíblemente profundos tanto en el cielo como a pies de distancia de mí”.

