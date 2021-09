7 procesados son llamados a juicio por el caso de Efraín Ruales

La Fiscalía General del Estado emitió dictamen acusatorio contra siete procesados por su presunta participación en el delito de asesinato, perpetrado contra el conductor de televisión, Efraín Ruales, quien murió baleado el 27 de enero de 2021 en el norte de Guayaquil.

En la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada la mañana y tarde de este martes 14 de septiembre en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, Marco Escobar Arrieta, presentó noventa y cuatro elementos de convicción que harían presumir la participación de los procesados en el hecho.

Entre estos: el protocolo de autopsia, el acta de levantamiento de cadáver, el informe de inspección ocular técnico y de investigaciones, elaborado por la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, las rutas técnicas de mensajes y llamadas de los teléfonos celulares de los procesados, pericias de audio y video de cámaras de seguridad, así como también el de balística y de cotejamiento (las del arma y las que fueron extraídas del vehículo y de la víctima), y de trayectoria (impactos de bala en el automotor del occiso).

Se sumó también la pericia de identidad humana y confronte fisionómico (comparación de fotos y videos de los procesados) y de antropología forense, la de grabados y marcas seriales de los vehículos utilizados en el hecho (dos automotores y una motocicleta), versiones de los procesados, la denuncia del hermano de la víctima y también los 8.000 dólares encontrados en un allanamiento a un inmueble en la ciudadela Valdivia, sur de Guayaquil, entre otros, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial.

Llamado a juicio

El juez de Garantías Penales, Reinaldo Cevallos, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio para Álvaro Bolívar C. A., alias “Alvarito”, y Alexis Paúl C. V., alias “Casquete” (como autores directos); Carlos Cristhian M. C., alias “Choclo” (como autor mediato), Karla Yamilé M. M. (como coautora), Jorman Steeven V. S., Aarón Andrés A. C. (prófugo) y Juan Carlos R. Q. (como cómplices). Además, ratificó la prisión preventiva que pesa sobre los siete procesados y la prohibición de enajenar sus bienes y cuentas bancarias.

El Magistrado, en su resolución, expresó –además– que remitirá a Fiscalía copias certificadas del proceso para que se inicie un nueva investigación, con el fin de dar con el paradero de los presuntos autores intelectuales del asesinato del conductor de televisión, a pesar de que la Institución ya se encuentra investigando el hecho, que recayó en la Unidad de Personas y Garantías número 8.

