Moradores de urbanizaciones ubicadas en vía Daule temen por explosivos lanzados a la penitenciaría

Colonia Pérez, de 74 años vive con su hija y sus tres nietos en la Urbanización El Caracol, pasando el Centro de Privación de Libertad de Guayaquil, en la vía a Daule, conocido como la penitenciaría, la ciudadana escuchó un fuerte remesón que la despertó la madrugada de este lunes 13 de septiembre.

Al amanecer, se enteró que lo que escuchó estaba relacionado con el ataque con drones que se registró en la cácerl, un atentado dirigo a los cabecilllas de las mafías recluídos en el lugar.

“Escuché un sonido fuerte como que se caía un casa, me asusté porque como se han presentado tantos temblores, pero me di cuenta que no hubo movimiento. Bajé al primer piso y desde lejos se escuchaban como unas sirenas”, cuenta doña Colonia.

Viven “aterrorizados”

Ella dice que los problemas que se registran en la penitenciaría los tienen viviendo aterrorizados. “Estamos asustados porque vemos que no pasa nada, este año hemos visto como los presos se han tomado el lugar, han bloqueado calles, siempre hay problemas, pero nada pasa. Mi miedo es que por fugarse vayan a querer meterse a las casas a tomar rehenes”, comparte.

Según testimonios de moradores de la urbanización Beata de Mercedes de Jesús Molina, los estallidos de los explosivos se escucharon hasta sus casas. “Pensé que se había caído una avioneta porque se escuchó un estruendo que no es común, revisé enseguida las redes sociales, pero aún no había información”, comenta el joven Giovanny Suarez, habitante del sector.

La Policía Nacional de la Zona 8 confirmó que la Penitenciaría de Guayaquil fue atacada desde el aire con el uso de drones.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas (SNAI) detalló sobre el hecho “hoy en la madrugada, la Regional Guayas 4, fue atacada con drones desde el exterior. Fueron 3 explosiones, causando daños en los techos del centro”.

Según el SNAI, el ataque estaría dirigido a los cabecillas de las bandas. “Es grave, estamos en medio de una guerra entre carteles internacionales”.