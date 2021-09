El conmovedor mensaje de Toño Mauri a Miguel Bosé por negarse a la vacuna

Toño Mauri sigue atravesando complicaciones de salud luego de su contagio, el año pasado, de Covid-19. Tan grave fue su situación que tuvo que ser sometido a un doble transplante de pulmón. Y su organismo todavía está muy débil, pero el presentador de televisión lucha por recuperarse por completo.

Por ello, Toño Mauri ha estado compartiendo su experiencia de vida en medio de la grave enfermedad que atravesó, por el virus que se convirtió en pandemia. Esta vez su relato fue para el programa Sale el sol, en el cual además comentó que estuvo conversando con el famoso artista Miguel Bosé. Para aconsejarlo que se vacune, pues el cantante se ha declarado en contra de la inmunización.

Toño: “Mi experiencia lo debió de haber tocado“

Durante la entrevista con el programa, Mauri aseguró que haberle contando a Bosé todo lo que enfrentó, lo tuvo que hacer repensar las cosas: “Mi experiencia lo debió de haber tocado. Mira a mí no me gusta meterme tan adentro de la gente porque creo que tenemos siempre que guardar ese respeto, esa distancia”.

Agregando que el cantautor panameño-español ha estado siempre muy al pendiente de él, enviándole mensajes de apoyo. “Él está al día del caso, sabe perfecto todo lo que he pasado y siempre ha sido un apoyo. Porque todos los mensajes que me manda me dan a mí mucha fuerza”, confesó.

Además, se dirigió a todas las personas que dudan de la existencia del virus o de la importancia de colocarse la vacuna, pidiéndoles que lo hagan. Que lo tome como ejemplo del peligro de la enfermedad. “Yo a todo mundo le digo que se vacune, a todos. Porque yo creo que si hay algo que puede ayudar a evitar que pase lo que yo pasé. Si hay algo, pues no dudaría en hacerlo. Porque yo ya sé lo que fue. Si antes de haber pasado por esto hubiera esta vacuna, a lo mejor no sé qué hubiera pensado, pero muy seguramente me la hubiera puesto. Yo no lo pensaría, y éste ha sido mi mensaje”, indicó.

“Miguel Bosé perdió a su madre a manos de la Covid-19“

El también actor de telenovelas, dijo que le contó en detalle todas sus complicaciones de salud debido a la Covid: “Miguel se quedó muy conmovido de verme, de lo que he dicho. Yo le mandé a Miguel el testimonio que hice, que eso fue muy fuerte. Estoy seguro que Miguel lo vio“.

Aunque, Toño comentó que no busca obligar a Bosé, pues el artista ha vivido de cerca las consecuenicas del terrible virus. Su madre falleció el año pasado a manos de la Covid.19: “Miguel ha pasado por cosas muy duras, lo de su mamá, es fuerte, fue relacionado con eso. Entonces es un tema muy delicado, por eso no me meto yo mucho en eso. Porque no puedes hablar de algo que no conoces. Yo espero que a Miguel le haya ayudado algo de lo que yo haya platicado o él haya visto en mí”, concluyó.

Descubre más: