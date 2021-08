Toño Mauri reveló qué causó la infección en sus pulmones

Toño Mauri ha tenido que atravesar la etapa más dura de su vida en cuanto a su salud. Pues desde que a mediados del 2020 se contagió de la Covid-19, perdió su buen estado físico. Y tuvo que pasar más de ocho meses recluido en un hospital, hasta ser sometido a una operación de doble trasplante de pulmón. Todo esto, como consecuencia del coronavirus.

Aunque el presentador de televisión y actor de telenovelas, Toño Mauri, ya se ha ido recuperando satisfactoriamente su salud no ha sido la misma, pues quedó muy deteriorada y con fuertes complicaciones. Ahora, confesó que está padeciendo de una infección en uno de los pulmones que le fueron trasplantados, y explicó el por qué de la misma.

Mauri: “Volvió a salir porque mis defensas bajaron“

El artista de 57 años informó que recientemente se le diagnosticó una bacteria en sus órganos respiratorios. Así lo dijo durante una entrevista para el programa Sale el sol. En la cual comenzó explicando que requiere de una tercera dosis de la vacuna contra la Covid-19, por la debilidad que presentan sus defensas.

“Voy muy bien, sigo con la recuperación, cuidándome mucho por el repunte que ha tenido la pandemia, nos afecta a todos. Yo estoy vacunado y me acaban de avisar que me tienen que poner una tercera dosis de la vacuna para reforzar mi sistema inmune. Y estoy muy de acuerdo porque la mayoría de los casos que se han dado ahora son de personas que no se vacunaron”, comentó.

También detalló qué le ocasionó la aparición de la bactería en su pulmón qué, afortunadamente, no pone en riesgo su salud: “Me explicó el doctor que esa bacteria la tenemos todos, pero en muchas personas esas reacciones nunca se despiertan y en otras sí; en mi caso yo esa bacteria la tuve antes del trasplante. Es decir, estaba activa antes de ese momento y ahora volvió a salir porque mis defensas bajaron. La ventaja es que al detectarla y saber cuál es los doctores la van controlando” .

“La bacteria del estómago ya la controlamos“

Asimismo, reveló que antes de la complicación en su órgano, ya estaba combatiendo otra bactería, pero en su estomago. “-La bacteria del estómago- ya la controlamos y es una ventaja. Pues tuve una diarrea muy fuerte y empezamos a combatirla, afortunadamente ya no tengo fiebre”.

Esta tan solo es una de las fuertes secuelas que le dejó el virus, como la caída que tuvo hace unos meses, por la que tuvo que ir a parar al hospital. Por fortuna pudo volver de inmediato a su en casa para terminar de recuperarse. Pero contó que fue debido a la debilidad muscular que padece.

Y que siempre sufre algunos pequeños accidentes que no han sido graves ni peligrosos, pero que en esta ocasión sí tuvo que ser atendido. Porque al caerse se cortó la ceja izquierda y necesitó que le atendieran la herida.

“Ya no tengo suficiente peso para sostenerme“

Relató cómo fue que se cayó y que afortunadamente el golpe solo afectó su ceja: “Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando. Entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces la cabeza pegó en el piso y me abrí aquí -la ceja- y un poquito la cadera me dolió. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, dijo.

Tras un mes en su hogar, esto luego de su última cirugía para poder cerrar su traqueostomía, está llevando a cabo sus ejercicios de recuperación, con la ayuda de sus hijos y esposa. Sin embargo, le ha costado volver a su peso ideal, y es que fueron más de 20 kilos los que el actor perdió en el tiempo que estuvo recluido en el centro de salud tratando la enfermedad.

