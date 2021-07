Toño Mauri reveló que Luis Miguel le brindó su apoyo cuando estuvo con graves complicaciones de salud

Toño Mauri estuvo al borde de la muerte tras caer hospitalizado por la Covid-19, y poco a poco su estado de salud se fue complicando aún más. Estuvo en coma}, fue sometido a un doble trasplante de pulmón y ocho meses internado bajo cuidados médicos.

El actor, animador y productor Toño Mauri ha contando en varias oportunidades lo mal que lo pasó. Pero que su familia siempre estuvo apoyándolo, y ahora contó que un personaje muy reconocido también le brindó todo su apoyo.

Su gran amigo Luis Miguel estuvo pendiente del estado de salud desde que empezó con sus complicaciones. “Vino todo esto -de su enfermedad- y a después con mi cuñado Miguel -Alemán- me mandó un mensaje diciendo que, obviamente, estaba pendiente de lo que me sucedía”, contó Mauri para el programa a Ventaneando.

Mauri y Luis Miguel han sido grandes amigos desde que eran unos adolescentes y recordó fue en Miami donde se vieron la última vez. “Yo lo había visto en Miami, estuvimos platicando antes de que empezara la pandemia. Estábamos allá, se dio una reunión, estuve platicando con él”.

Toño:“Sacó de su camisa un rosario“

“Me llamó mucho la atención un detalle, me dijo ‘¿Qué tienes aquí?’ y saqué de mi camisa un rosario, yo siempre traigo mi rosario, ese no lo dejo nunca, (LuisMi) respondió: ‘Mira lo que tengo yo’ y él también sacó de su camisa un rosario, le dije ‘¡Qué bueno! Siente que en todo momento están contigo. Siempre que puedas búscala y rézale a ellos porque siempre te escuchan. Fue una plática muy amena, poquito después empezó la pandemia”, relató Toño al programa.

Afortunadamente, el artista mexicano pudo recibir el alta del hospital, pero aún no ha podido recuperar un buen estado de salud luego de haber contagiado de la Covid-19. El artista sufre de fuertes secuelas que le dejó la enfermedad, como la caída que tuvo hace unos días por lo que tuvo que ir a parar a una clínica.

El actor por fortuna pudo volver de inmediato a su en casa para terminar de recuperarse, pero contó que debido a la debilidad muscular que padece. Por haber permanecido en cama durante tantos meses, sufre algunos pequeños accidentes que no han sido graves ni peligrosos. Pero que en esta ocasión sí tuvo que ser atendido porque al caerse se cortó la ceja izquierda y necesitó que le atendieran la herida.

“Ya no tengo suficiente peso para sostenerme“

Relató cómo fue que se cayó y que afortunadamente el golpe solo afectó su ceja: “Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando. Entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces la cabeza pegó en el piso y me abrí aquí -la ceja- y un poquito la cadera me dolió. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, dijo.

Además, Toño aprovechó la oportunidad y le contó al programa dedicado a las noticias del mundo del entretenimiento Sale el Sol qué, contará su historia en la pantalla chica. Estará relatando su experiencia de vida tras contagiarse de Covid-19, y su hijo se encargará de la producción. Aunque el anuncio no se quedó allí, y es que también narrarán sus peores momentos por el coronavirus, en papel.

