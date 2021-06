Toño Mauri relató que vivió un extraño suceso religioso cuando pidió que le pusieran los santos óleos por su gravedad debido a la Covid-19

Toño Mauri relató que vivió una situación inexplicable mientras estaba hospitalizado debido a la Covid-19. Justo cuando se encontraba en la peor etapa, pues acaba de ser intervenido quirúrgicamente para un complicado doble trasplante de pulmón.

El reconocido animador Toño Mauri contó que el suceso se presentó ante su complicado cuadro de salud. Por lo que su esposa esposa decidió que se le dieran los santos óleos, una costumbre católica que consiste en que un sacerdote le unte ‘aceite santo‘ al enfermo, para que con la ayuda de esta práctica sane o se le perdonen sus pecados y pueda morir en paz.

Fue al programa dedicado a las noticias de farándula Ventaneando que el animador confesó que el cura buscó a su esposa y se comunicó desde un número no identificable. Y que fue a visitarlo cuando fuera de la hora que el hospital permite la entrada de extraños.

“Buscó un sacerdote para que me diera los santos óleos“

“Mi esposa Carla buscó un sacerdote para que me diera los santos óleos, y todo lo que pasó alrededor del sacerdote fue algo muy interesante. Porque el sacerdote se comunicó con mi esposa, pero la llamada en donde entró decía teléfono desconocido, no se veía el número.”, comentó.

Además aseguró que el padre sabía exactamente en qué habitación estaba internado Toño, sin habérselo indicado. “Entonces el sacerdote le dijo que ya iba en camino al hospital. Mi esposa habló al hospital para que dejaran entrar al sacerdote y le dijeron que era imposible. Porque a esa hora ya no había nadie que pudiera tenerlos accesos para nadie, que tratara al día siguiente”, contó Mauri.

A pesar de este impedimento del recinto de salud, el actor dijo que esa misma tarde el sacerdote lo visitó. Aunque no se le había dicho el número de habitación él fue hasta su cuarto y le dio los santos óleos. Más tarde se lo comunicó a la esposa de Toño.

“Ese lugar me lo tengo muy bien conocido“

“Esa misma noche, el sacerdote la volvió a contactar y le dijo que ya había estado conmigo. Le dijo en dónde estaba, cómo estaba y le dijo que no se preocupara, que él ya me había puesto el aceite. Ya me había ungido y que podía estar ella tranquila en ese aspecto. No sabemos qué pasó, porque el sacerdote le dijo, cuando iba camino a verme, mi esposa le dijo en qué parte estaba yo, y el sacerdote le dijo: ‘Ese lugar me lo tengo muy bien conocido’”, señaló.

Asimismo, contó que su esposa llamó a recepción para informar sobre la visita del religioso, pero allí le dijeron que no había reportes de ningún padre visitando al animador. Ante el extraño suceso, Carla decidió comenzar a buscar respuestas sobre lo que había pasado, y le comentaron acerca del arcángel San Rafael. Debido a que el cura usó una frase relacionada a esta figura milagrosa dentro de la religión católica.

Para Ventaneando, Mauri afirmó que “le comentaron acerca del arcángel San Rafael, que es el arcángel de los enfermos. Que una de las frases que el arcángel tiene cuando él va a ayudar a alguien él dice: ‘Sí ese lugar me lo tengo ya muy bien conocido’, es una frase que le hizo a mi esposa como pensar. Es algo que no tiene explicación”, concluyó el artista mexicano.

