Las terribles secuelas de la Covid-19 que padece el famoso actor Toño Mauri

Toño Mauri aún no ha podido recuperar un buen estado de salud luego de haber contagiado de la Covid-19. El artista sufre de fuertes secuelas que le dejó la enfermedad, como la caída que tuvo hace unos días por lo que tuvo que ir a parar al hospital.

El actor nacido en México, Toño Mauri, por fortuna pudo volver de inmediato a su en casa para terminar de recuperarse. Pero contó que debido a la debilidad muscular que padece. Por haber permanecido en cama durante tantos meses, sufre algunos pequeños accidentes que no han sido graves ni peligrosos, pero que en esta ocasión sí tuvo que ser atendido. Porque al caerse se cortó la ceja izquierda y necesitó que le atendieran la herida.

“Ya no tengo suficiente peso para sostenerme“

Relató cómo fue que se cayó y que afortunadamente el golpe solo afectó su ceja: “Tropecé con el pie derecho, se clavó en el piso. Ya no tengo suficiente peso para sostenerme. Conforme está pasando el tiempo, mis nervios y mis músculos se van activando. Entonces alcancé a caer de lado, a moverme de lado, entonces la cabeza pegó en el piso y me abrí aquí -la ceja- y un poquito la cadera me dolió. Me hicieron pruebas y no tengo nada roto”, dijo.

Además, Toño aprovechó la oportunidad y le contó al programa dedicado a las noticias del mundo del entretenimiento Sale el Sol qué, contará su historia en la pantalla chica. Estará relatando su experiencia de vida tras contagiarse de Covid-19, y su hijo se encargará de la producción. Aunque el anuncio no se quedó allí, y es que también narrarán sus peores momentos por el coronavirus, en papel.

Toño perdió más de 20 kilos debido a la Covid-19

Tras un mes en su hogar, esto luego de su última cirugía para poder cerrar su traqueostomía, está llevando a cabo sus ejercicios de recuperación, con la ayuda de sus hijos y esposa. Sin embargo, le ha costado volver a su peso ideal, y es que fueron más de 20 kilos los que el actor perdió en el tiempo que estuvo recluido en el centro de salud tratando la enfermedad.

Aunque ya se nota una mejoría en su respiración y fluidez al hablar, después de la operación de doble trasplante de pulmón que le realizaron. Por ello dijo que ya se siente en condiciones de volver a su carrera en el mundo del entretenimiento. Y de ello habló muy emocionado, contando que uno de sus primeros y más sorprendentes proyectos es la producción de la serie biográfica de Miguel Bosé.

Mauri quien también es cantante, expresó que esta producción le entusiasma mucho puesto que según él, la vida de Bosé es muy interesante, y de seguro atrapará al público. Este proyecto ya había iniciado el año pasado, pero tuvo que ser pospuesto cuando Toño se contagió de la Covid-19.

