Freddy Carrión, asegura que fue drogado en la casa del exministro de Salud

Inició el juicio político contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, también compareció la fiscal general, Diana Salazar, donde dio a conocer otros detalles de la reunión que mantuvo con el exministro de Salud, Mauro Falconí.

En su comparecencia, Freddy Carrión aseguró que fue drogado en la casa del exministro de Salud, porque no comprende que con dos copas de vino no recuerde nada.

“Tiene que haber habido algo que me pusieron porque es imposible que no recuerde lo que sucedió después de haber tomado dos copas de vino. Tomen en cuenta una cosa: este señor, Falconí, es médico, sabe lo que puede hacer. Y para que en el examen médico legal no se represente nada, ya es para sospecha. Todo para armar un proceso en mi contra, tenerme cerca de 120 días preso, sin poder defenderme, sin poder manifestar lo que tengo que decir”, dijo.

Salazar revela que dinero encontrado en casa de exministro de Salud tienen relación con un caso de venta irregular de pruebas rápidas de COVID

Por su lado, Diana Salazar, indicó que en la casa del exministro se encontró 47 mil dólares en efectivo. “El delito es por peculado y que tiene relación con un contrato por pruebas rápidas del Arcsa. En esa investigación figura como evidencia este dinero“, comentó Salazar.

Carrión cumple una orden de prisión preventiva, investigado por ser el presunto autor de un delito de abuso sexual en contra de la pareja de Falconí, durante una reunión a la que asistió entre el 15 y el 16 de mayo en la casa del exministro, y que terminó en una riña.

