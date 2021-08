Paso a paso cómo agendar una cita para solicitar la visa a México

Los ecuatorianos deben presentar visa para ingresar a México desde septiembre. Para ello se deberá obtener una cita a través del sistema MEXITEL y crear una cuenta. Aquí te mostramos paso a paso.

Recuerda que los ecuatorianos que ya hayan comprado un pasaje de avión a México entre el 4 y 30 de septiembre de 2021 recibirán una cita extraordinaria, deberán acercarse a la Embajada en horario exclusivamente de 09:00 a 09:30.

¿Cómo realizar una cita?

Ingresar a https://mexitel.sre.gob.mx/citas.webportal/pages/public/login/login.jsf

Clic en crear una cuenta (la contraseña se deberá incluir por lo menos una letra mayúscula, letras minúsculas y como mínimo un número).

Luego llena el formulario con tu información personal. En el campo citas elige la opción de trámites en embajadas y consulados. (No olvides tu contraseña la necesitarás más adelante).

Clic en aceptar .

Vas a recibir un correo de confimaciñon con un enlace para activar tu cuenta, abre ese enlace.

Da clic en el botón ‘ir al inicio’ y tu cuenta estará activada .

Ahora podrás ingresar a tu cuenta Mexitel con el correo electrónico y la contraseña que ingresaste .

Una vez que hayas ingresado, llena la información y el tipo de trámite que necesitas.

Da clic al botón ‘I am not a robot’.

Después clic en buscar citas.

Del lado derecho se verá el calendario en curso. Las fechas con la palabra disponible serán los horarios en los que puedes asistir.

Selecciona en que te convenga. Luego verás un menú con tu información, verifica que sea correcta.

Clic en aceptar para obtener tu número de folio

Es importante imprimir la cita o anotar el número de folio ya que debes presentarlo el día de tu cita. También recibirás una confirmación a tu correo. No olvides revisar en los no deseados.

Una vez que obtenga una cita en MEXITEL, debes presentarte 10 minutos antes de la hora programada para la cita, en la Embajada de México en Ecuador, ubicado en el Pasaje California sin número Esq. Av. 6 de Diciembre, norte de Quito.

La embajada informa que no se revisa la documentación enviada por correo electrónico. Todos los documentos, en original y copia, se revisan en su presencia y en la del Jefe de la Sección Consular en el momento de su entrevista consular.

Por otro lado, se recomienda no comprar boletos de avión ni pagar ningún servicio en México como hoteles sin antes contar con la visa correspondiente. La Embajada de México en Ecuador no solicita que se presenten comprobantes de pagos o reservas de vuelos, y no se hace responsable de que la persona interesada pierda el vuelo o los servicios que pagó antes de la solicitud de visa.

Plazo máximo para resolver el trámite de la visa

Durante la entrevista consular la autoridad analizará la información y documentos proporcionados por el solicitante y en los casos procedentes, previo pago de derechos a que haya lugar, expedirá la visa dentro de los siguientes 10 días hábiles contados a partir del día de la entrevista.

No obstante, la mayoría de los casos se resuelven a las 16:00 horas del mismo día y en ese horario se le entregará su pasaporte con la visa impresa.

