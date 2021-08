El modo oscuro de WhatsApp ya está activo hace algún tiempo, pero hay la posibilidad de tenerlo mucho más oscuro. Hay un truco con el que puedes manejar el modo oscuro que quieras. Además, al activarlo podrás ahorrar un poco de batería.

¿Cómo activar el modo ‘súper oscuro’ en WhatsApp?

Es posible ver a WhatsApp de otra manera y no es necesario instalar aplicaciones extra que pueden perjudicar tu cuenta.

Asegúrate que tu celular esté en modo oscuro

Luego entra a los Ajustes de WhatsApp

Pulsa sobre Chats.

Opción “Fondo de pantalla”

Ajusta si quieres que el fondo de la pantalla tenga una apariencia más clara o más oscura.

Otras funciones de WhatsApp

WhatsApp agregó la función “ver una vez”, con la cual las fotos y videos desaparecen del chat después de que se han abierto.

¿Mandaste un audio y no se te hizo ‘azul’ cuando tu contacto lo escuchó? Tranquilo, la aplicación de mensajería, WhatsApp, realizó nuevas actualizaciones a los audios que ya están visibles en algunos dispositivos y esto no ha gustado a los usuarios que no tienen activada la confirmación de lectura.

