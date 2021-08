¿Por qué los audios de WhatsApp ya no se hacen ‘azules’ cuando se escuchan?

¿Mandaste un audio y no se te hizo ‘azul’ cuando tu contacto lo escuchó? Tranquilo, la aplicación de mensajería, WhatsApp, realizó nuevas actualizaciones a los audios que ya están visibles en algunos dispositivos y esto no ha gustado a los usuarios que no tienen activada la confirmación de lectura.

Mandar notas de audio facilita, a algunas personas, explicar mejor la intención y el mensaje aunque no se tenga activado el “visto” para los mensajes, en los audios sí se hacían de color “azul” cuando eran escuchados y ahora ya no (muy penoso).

O sea, yo mandaba audios cuando la persona tenía desactivado el azul en WhatsApp para estar seguro de que recibieron en msj. Ya no se puede. — Alam (@AlamBourdierd) March 13, 2021

Esto sucede porque WhatsApp ha eliminado el “visto” para los audios, por lo que ya no se tornan azules cuando son escuchados. Tampoco ya se puede ver la hora en la que fueron escuchados.

Que no salga el micro en azul cuando escuchan los audios por WhatsApp ME MOLESTA — Lucía⚡️ (@Luciiiamm) March 13, 2021

¿Cómo hacer que los audios de WhatsApp vuelvan a hacerse azules?

La nota de voz permanece en gris al enviarla y aunque el otro contacto la escuche, no cambiará de color. Esto, si no se tiene la confirmación de lectura en mensajes, por lo que si quieres volver a ver a tus audios en “azulito”, debes activar la confirmación de lectura, (cosa que a no a todos les gusta).

Además para quienes deseaban notas de audio más cortas o más largas, ya está en vigencia la función de aumentar o atrasar la velocidad de ella.

De qué se trata la nueva función de WhatsApp “ver una vez”

La nueva función que ha lanzado WhatsApp se llama “ver una vez”, con la cual las fotos y videos desaparecen del chat después de que se han abierto. Según la empresa, ello brinda a los usuarios aún más control sobre su privacidad.

Al igual que con todos los mensajes personales que envía en WhatsApp, estos archivos están protegidos por cifrado de extremo a extremo para que la compañía no ​​pueda verlos. Esto significa que aún si alguien intercepta el dispositivo, no podrá abrir el mensaje.

También estarán claramente marcados con un nuevo icono de “una sola vez”, de acuerdo con la explicación en la página oficial de Facebook.

Por tanto, na vez que se hayan visto los archivos, el mensaje aparecerá como “abierto” para evitar cualquier confusión sobre lo que estaba sucediendo en el chat en ese momento.

¿Cuándo será lanzada?

Según la compañía, la función de WhatsApp será lanzada para todos a partir de esta semana.

¿CÓMO FUNCIONA?

Para mandar una foto o vídeo con la función “ver una vez”, solo hay que pulsar el número 1 que aparece en la parte inferior derecha de la pantalla antes de enviar el archivo.

