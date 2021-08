Emelec responde a las declaraciones de Guillermo Lasso

El presidente Guillermo Lasso cuestionó que un exmandatario hincha del equipo de fútbol Emelec haya entregado créditos de un banco del Estado a un equipo de fútbol. Ante esto, el club se pronunció.

En una carta dirigida para el presidente Guillermo Lasso, Emelec mostró sus argumentos y añadió archivos con información de comprobantes, entre otros documentos. Los archivos fueron publicados en la cuenta de Twitter del club.

“Probablemente no ha llegado a su conocimiento en detalle la información respecto de la fructífera y transparente relación comercial entre el Banco del Pacífico y el Club Sport Emelec”, se lee en el primer párrafo del documento.

A continuación la carta

La noche del 10 de agosto en una entrevista con el portal 4 Pelagatos, Lasso habló de los créditos que hizo el expresidente Rafael Correa a Emelec con el Banco del Pacífico, en la década pasada y que solo se han pagado los intereses. “Eso en mi opinión es corrupción, no puede ser posible que no paguen el crédito, sino los intereses ¿y la otra mitad? no pagaron y van a tener que pagar. Lo digo claro”, enfatizó.

“No puede ser posible que yo diga que a mí me gusta tal equipo de fútbol así que señores, del dinero público ustedes van a auspiciar a mi equipo favorito. Eso es un acto de corrupción”, cuestionó Lasso y añadió que “ahora van a tener que pagar”.

