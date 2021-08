Hermana de Jorge Yunda reacciona a ataque del concejal Fernando Morales

Fernando Morales, concejal por el movimiento Concertación, protagonizó un ataque al alcalde de Quito Jorge Yunda. El funcionario, durante la intervención del burgomaestre, lanzó agua y su recipiente contra la humanidad de la máxima autoridad del Cabildo.

La acción fue severamente criticada en redes sociales, la hermana de Yunda también se pronunció. La presidente del Patronato San José catalogó el acto como cobardía y bajeza.

“La cobardía en su máxima expresión. No hay palabras para describir la bajeza cometida por Fernando Morales hoy. ¿Dónde quedaron las buenas prácticas que pregonan? Quito no merece este tipo de representantes, que no respetan la democracia, el debido proceso y son patanes de barrio”.

“Queridos quiteños, aprendamos a identificar a los precursores del circo. A los avivatos que atropellando pelean por sus intereses. ¿Estos son los quiteños de bien? El verdadero quiteño de bien reprocha esto y respeta a la democracia. Fernando Morales es una vergüenza para Quito”, agregó

La cobardía en su máxima expresión. No hay palabras para describir la bajeza cometida por Fernando Morales hoy. ¿Dónde quedaron las buenas prácticas que pregonan? #Quito no merece este tipo de representantes,que no respetan la democracia,el debido proceso y son patanes de barrio. pic.twitter.com/NJNiAR90fm — Lilia Yunda (@Lilia_Yunda) August 10, 2021

De igual manera, el asambleísta por Pichincha, Pabel Muñoz, indicó que este ataque es una vergüenza para la urbe capitalina.

“Si alguna duda tenía sobre el ‘espíritu de bien’ que anima la salida de Jorge Yunda la acaban de despejar. Esta es la segunda administración perdida para Quito y de manera consecutiva. Una vergüenza para la Ciudad Luz de América”, escribió vía Twitter.

Si alguna duda tenía sobre el “espíritu de bien” que anima la salida de Jorge Yunda la acaban de despejar.

Esta es la segunda administración perdida para Quito y de manera consecutiva.

Una vergüenza para la Ciudad Luz de América. pic.twitter.com/4ctk9YWtRV — Pabel Muñoz L. (@pabelml) August 10, 2021

Posible sanción

De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), este tipo de agresiones contra los funcionarios públicos está tipificado con una sanción que va de uno a tres años de prisión.

Hasta la emisión de esta nota, Jorge Yunda no ha manifestado cuál será la decisión que tome frente a su atacante. Por su parte, Morales argumentó, tras el acto, que asistió “para escuchar el discurso (…) para escuchar la sinvergüencería de siempre”.

Te puede interesar