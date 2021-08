La felicitación del presidente Lasso a Tamara Salazar por la medalla de plata en Tokio 2020

¡Las mujeres más fuertes están en Ecuador! Nuestras deportistas nos siguen llenando de júbilo y orgullo. Este lunes, el país despertó con una medalla de plata. Tamara Salazar se subió al podio de los Juegos Olímpicos de Tokio luego de levantar un total de 263 kilogramos en la categoría de los 87 kilogramos.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, envió un mensaje desde sus redes sociales a la deportista de 23 años tras alcanzar la gloria en Tokio.

“¡Qué grande Tamara Salazar! Haciendo historia en los Juegos Olímpicos. Eres una gran deportista, hoy medallista olímpica. El país entero celebra con mucho orgullo tu victoria y mira con admiración tu esfuerzo y dedicación. Felicidades por este gran logro“, escribió el mandatario.

Tuvieron que pasar 53 años y 14 ediciones de los Juegos Olímpicos para que una mujer ecuatoriana alcance una medalla olímpica. Ayer, lo hizo Neisi Dajomes llevándose la presea de oro y hoy Tamara Salazar con la de plata.

En el arranque, Tamara Salazar levantó 113 kilogramos y en el envión llegó a los 250 kilogramos. En total hizo 263 kilogramos (récord personal). Esto bastó, para que Ecuador obtenga su tercera medalla en Tokio.La deportista también ratificó su trabajo en la categoría de los 87 kilogramos de halterofilia, porque mejoró sus marcas en las dos modalidades.

Tamara Salazar llegó con lesión de rodilla

“Vengo con una lesión en mi rodilla, dolor en la espalda y hombro. Eso no me importaba, a veces (durante la preparación) lloraba pero la perseverancia me ayudó a cumplir este sueño”, dijo una emocionada Salazar luego de subirse al podio.

Contó que todavía no asimilaba haber ganado la presea plateada y también agradeció a su madre y los dirigentes deportivos, que la ayudaron a cumplir esta hazaña en su carrera.

“Pude mejorar mi marca personal, fue una competencia perfecta en los seis movimientos. Estoy agradecida con la gente y los dirigentes que nos acompañaron para estar aquí. Pese a las adversidades pude lograrlo, aún no me lo creo”, dijo.