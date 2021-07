Esta youtuber rompe en llanto al contar que debido a las burlas constantes de YosStop sufre de depresión

La famosa youtuber Caeli confesó, por primera vez, que sufría constantemente acoso que por parte de la creadora de contenido Yoseline ‘N’, mejor conocida como YosStop. Quien actualmente se encuentra detenida en el centro de reinserción femenil en Santa Martha Acatitla, acusada del delito de pornografía infantil.

La mexicana, Caeli, relató los malos tratos y burlas que sufría a manos de YosStop. Describiendo que cómo era víctima de sus ataques y de sus seguidores, pues la reclusa motivaba a los usuarios en las redes a que también agredieran a su colega. Y por esta razón ahora toma medicamentos pues empezó a padecer de depresión.

La conocida como ‘CaeLike‘, también aprovechó para exigir justicia para Ainara, la chica que denunció a Yoseline ‘N’ ante las autoridades por pornografía infantil. Además de hacerla responsable por otros casos en los que la influenciadora ocasionó daño a varias mujeres debido a que se dedicaba a hablar de ellas públicamente.

“Ella lleva más de ocho años tratando de humillarme“

En el clip que publicó Caeli relató que conoció a YosStop durante una reunión de youtubers hace ya más de ocho años. Las creadoras de contenido comenzaron una buena relación de amistad; sin embargo, todo cambió cuando Yoseline posteó un video burlándose de ella. Y siguió haciendo en incontables ocasiones por años.

Caeli dijo qué, “YosStop es una mujer que me causó mucho daño porque ella lleva más de ocho años tratando de humillarme, de exponerme, de que la gente me haga bullying”, al tiempo que rompia en llanto, continuó explicando. “Porque lo que ella dice en sus videos, toda la gente va y te lo dice”.

De acuerdo con la youtuber, Yoseline la llamó “puta” y cuestionó su salud mental en varias oportunidades. Además, recordó la vez que decidió contar sobre el intento de abuso sexual del que fue víctima Argentina en el 2019, por el que se burló YosStop.

“Justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline“

También la youtuber se refirió al caso de Mika Lascuráin, una mujer transexual originaria de Los Mochis, en Sinaloa, México, que presuntamente habría decidido suicidarse a causa del acoso cibernético que recibió. Esto luego de que Yoseline se burló de su aspecto físico en una publicación titulada “Qué vieja tan rara”.

Y recordó a Valeria G, asegurando que YosStop mostró los genitales de la mujer durante un video. Y posterior a esto, según Caeli, se quitó la vida a causa del ciberacoso del que fue víctima. “Yoseline Hoffman vio que podía sacar contenido de ahí. Que podía sacar dinero de ahí, que es buen contenido. Porque si es buen contenido lo pones, así sin más”, sentenció

Para concluir, dijo que no se siente feliz por la situación de Hoffman y que se encuentre presa. “Siento, así como Ainara, que esto tiene que parar. Yoss, me dañaste, me dañaste mucho. Justicia por Ainara, por Mika, justicia por todas las que hemos pasado y sufrido por culpa de Yoseline, de YosStop. Que se haga justicia de cualquier manera. No permitamos aplaudirle cuando se burla de más gente. Ya basta de verdad”, comentó Caeli.

