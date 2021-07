El conmovedor e improvisado mensaje con el que YosStop agradeció desde la cárcel a sus seguidores por el apoyo incondicional

YosStop compartió un lindo gesto con sus seguidores en agradecimiento por el apoyo incondicional que le brindan. La influencer quien actualmente está detenida por un proceso legal de pornografía infantil se manifestó a través de su cuenta de Instagram. Aunque la cuenta está siendo manejada por los familiares de la imputada.

YosStop cumplió, ayer, una semana de estar recluida en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Por estar implicada en el delito de pornografía infantil tras haber hallado suficientes evidencias para procesarla por distribuir contenido. En las que además registra agresiones sexuales en contra de Ainara Suárez. Seegún dictamen de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Los familiares de la influenciadora redactaron un corto mensaje y lo publicaron acompañado de una fotografía. En la imagen se muestra una manualidad elaborada por Yoseline ‘N‘. Además colgaron una storie donde aparece el mismo texto, pero con la canción L-O-V-E de Nat King Cole.

“¡Muchas gracias por su apoyo!“

“Gracias por su apoyo. Esto sólo nos hace más fuerte. Los amo”, fue el mensaje de YosStop. La frase fue escrita en una caja de chicles: cada palabra en letras de color rosa, las cuales ocupan un espacio cada una. También hizo una decoración con en un sobre lila con flores hechas de lentejuelas.

“Hoy nos tocó visitar a Yoss y en esta ocasión quiso enviarles un detallito a todos ustedes con mucho cariño y hecho con sus propias manos. ¡Muchas gracias por su apoyo! – G.G.”, se lee en el post que en tan solo una hora alcanzó casi trescientos mil likes en la popular red social. De inmediato, sus fieles fanáticos comenzaron a dejar mensajes de cariño y apoyo a la youtuber. “Te amamos Yoss mucho ánimo todo se va a aclarar”. “Un día menos”. “Mucha fuerza Yoss” .“Ya casi mamita”, se lee en la caja de comentarios.

Este es el primer mensaje que la influencer le dirige como muestra de agradecimiento a sus fans, que ya superan los 7 millones de seguidores en Instagram. Aunque ahora la cuenta @justyoss está siendo manejada por sus familiares. Y tiene la opción de limitar los comentarios en los posts.

YosStop: “Jamás he sido mala persona“

Asimismo, el pasado 11 de julio la creadora de contenido le dedicó una carta su novio Gerardo. En la misma se refiere a sí misma como una mujer orgullosa, soberbia y mal hablada, pero que a pesar de eso, no merece estar en la cárcel.

“La vida nos ha traído aquí, ¿por? No lo sabemos realmente, podemos hacer suposiciones pero estas pruebas simplemente no las entiendo. Mi amor, estoy pensando en ti, en lo mucho que te amo y extraño. Me haces mucha falta. Tú y los ‘ñeñes’ son lo que más adoro de todos mis días y lo más hermoso. Es muy difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible de la situación, si estuviera contigo, todo sería mucho mejor”, escribió YosStop.

Agregó: “Quiero que sepas que eres lo más importante para mí, que ninguno de nuestros problemas, ni siquiera cuando nos separamos un año han sido suficientes. Soy terca necia, orgullosa, soberbia, mal hablada egocéntrica, etcétera. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención”, indicó en el texto.

Descubre más: