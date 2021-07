Daff Hoffman confesó que en su familia hay otro caso de abuso además del de su tía YosStop

Daff Hoffman quien es la sobrina de la actriz Ginny Hoffman y prima de la youtuber Yoseline ‘N‘, compartió fuertes confesiones acerca de los polémicos casos de abuso en su familia. La joven compartió con sus seguidores a través de las redes sociales el momento duro que está viviendo en su entorno. Dejando saber la molestia que siente por la complicidad que existe entre sus familiares.

Daff Hoffman detalló las agresiones de las cuales ha sido víctima a manos de su padre. Y acusó a su familia por haber “guardado silencio” y no ayudarla cuando ella fue abusada. También se manifestó en contra de Ginny Hoffman por inconsistencias en el caso de su hija.

También dijo estar a favor de Ainara Suárez, víctia de la youtuber por el delito de la pornografía infantil: “Muchos han conocido en otros videos lo que yo viví con mi papá -Davi Hoffman- y cómo él se convirtió en mi primer agresor. Y todas las situaciones que viví dentro de esta familia”, comenzó explicando la joven.

“Fueron cómplices de esta situación durante tantos años“

“Nunca recibí realmente un apoyo de ellos cuando viví todos estos momentos de verdad muy traumáticos, de verdad muy lamentables de mi vida. Estas situaciones en mi vida me llevaron a repetir ciertas situaciones en donde mi situación se fue complicanda. Tuve que estar en refugios porque no conté con mi familia”, relató en un video para su cuenta de Instagram @daffhoffman

Hoffman explicó que decidió explotar la bomba y romper el silencio y el pacto de complicidad de su familia porque se cansó de ser “una víctima en algún momento de su vida” . En el caso de su tía, Ginny Hoffman, exesposa del actor Héctor Parra, quien está detenido por presuntamente haber abusado de la hija de ambos, de nombre Alexa.

“Cuando escucho estos comentarios de mi tía -Ginny Hoffman- en donde ella habla sobre que alcemos la voz como mujeres y que tengamos esta empatía hacia los niños. Que ella había visto muchos niños abusados y violentados y que eso le rompía el corazón. Fue ahí en donde se rompió algo en mí. Dije: ‘¿Cómo es posible que esas personas se atrevan a decir eso cuando fueron cómplices de esta situación durante tantos años?’”, senteció Daff.

“Fui esa niña que en algún momento necesitó ese apoyo“

Agregó que ella pedía a gritos que la ayudaran, pero lo que hacían era callarla y hacer como si nada pasara:“Jamás se hizo nada, y yo fui esa niña que en algún momento necesitó ese apoyo y siempre me han silenciado. Y siempre me han tratado de callar de una u otra forma y me he mantenido en el anonimato por muchos años”, aseguró.

La prima de Yoseline ‘N’, también informó que actualmente trabaja en una asociación civil que se dedica a atender víctimas de abusos. Y sobre las acusaciones de Alexa Parra en contra de su padre, dijo que no duda sobre lo que cuenta, sino de la manera en la actuó su familiar.

“No dudo de la palabra de Alexa. Dudo de la forma en que Ginny defendió a Alexa, en donde si realmente mi prima fue abusada por su padre, no me explico por qué una madre no busca justicia para su hija. Y dice que su hija no estaba lista para levantar una denuncia cuando es una niña. La denuncia no la va a levantar ella, sino la mamá”, sentenció.

