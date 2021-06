Alexa Parra relató la pesadilla que vivió debido a los abusos sexuales a manos de su padre el actor Hector Parra

Alexa Parra acudió este jueves a una segunda audiencia en contra de su padre biológico Hector Parra. La joven de 18 años asistió en compañía de su madre Ginny Hoffman y tras eso, ofrecieron una conferencia con los medios de comunicación.

El programa Venteando compartió el video de las fuertes declaraciones de Alexa Parra. En el cual relató con detalles del presunto abuso y todas las consecuencias con las que ha tenido que lidiar por el trauma. Además de asegurar que no se va a quedar callada y va a luchar por su verdad, a pesar de que su hermana Daniela, esté negando su versión. Aunque no dejó de expresar el inmenso amor que le tiene.

Alexa: “¿Cómo esperas a que tu padre te haga un daño así?“

Así, comenzó confesando que los abusos sexuales se dieron desde que ella tenía tan solo 6 años, y concluyeron a los 14, porque ella ya no quiso seguir viendo a su padre. “Yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía por qué, pues es mi papá. O sea, ¿Cómo esperas a que tu padre te haga un daño así? Entonces yo no sabía qué hacer. Estaba confundida, pero al mismo tiempo decía ´no pues es mi papá’”, describió al tiempo que dijo que no puede brindar muchos detalles, para no entorpecer el caso legal.

Al ser consultada sobre por qué calló durante tantos años y si se debía a que estaba bajo amenazada de su padre contestó qué este la ponía en contra de todos en su entorno y que constantemente la criticaba por su físico. “Eres lo peor que existe y solo yo te quiero“, comentó la víctima.

También describió cómo Hector se aprovechaba de su inocencia para mantenerla confundida, asegurándole que él podía hacer lo que quisiera con ella porque era su padre. Pues Alexa comenzó a mostrarle su rechazo quitándole la mano y esquivándolo.

“Aproveché que cumplí 18 años y lo hice”

Entre las razones que la joven dio por finalmente haber contado su caso fue el “saber que alguien que hace tanto daño está en la calle. Me cansé y aproveché que cumplí 18 años y lo hice”, afirmó mientras rompía en llanto pues se siente mal por la gente que arremete en contra de ella llamándola mentirosa. Y es que ya van casi 10 meses exponiéndose día a día con psicólogos, peritos y psiquiatras. Además de dar pruebas, buscar evidencias y rendir declaraciones en el Ministerio Público hasta por 12 horas.

Para concluir Alexa envío un mensaje a todos los que tratan de intervenir y recriminar tanto a ella como a su hermana mayor, en cada una de sus versiones. “También respeto que ella -Daniela- tiene su historia y su verdad y yo tengo la mía. Les pediría que la respeten”, finalizó la hija de Ginny Hoffman.

“Ya no lo quiero ver”

Tras las palabras de la presunta víctima, su madre intervino ante los medios para asegurar que desconocía lo que le había sucedido a su hija. “A mi me dicen ´hay cosas que no vas a saber, porque Alexa quiere protegerte”, explicó Hoffman porque su hija dio declaraciones y tomó sus terapias sin estar ella presente.

Recordó además cómo empezó a notar la distancia que había entre padre e hija, sin entender la razón. “No lo veía. Incluso pasó un año, y se me hacía muy extraño, yo le preguntaba ´¿Qué pasa mi amor? ´No nada, ya no lo quiero ver. No me gusta como es. Ya no lo soporto´”, se escucha en un video por Chismorreo.

