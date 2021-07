Ni Aracely Arámbula ni sus hijos se han vacunado contra la Covid-19 y según la ex de Luis Miguel por ahora no lo harán

Aracely Arámbula estuvo presente en el lanzamiento del programa de Youtube Do It, de la actriz Cinthya Coppelli, llevado acabo en Acapulco. Y en el evento fue abordada por varios periodistas dedicados al mundo de la farándula. Los cuales lograron que la exesposa de Luis Miguel hiciera una revelación que ha causado polémica en las redes sociales.

La actriz mexicana Aracely Arámbula fue consultada acerca de la pandemia que azota al mundo hace más de un año. La cual se intenta detener por medio de diferentes vacunas. Sin embargo, la famosa expresó que no va a acceder a dicha inoculación contra la Covid-19.

“Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo“

Asimismo, la también cantante contó la razón por la cual ni ella ni sus dos hijos han adquirido las dosis del codiciado biológico. Arámbula señaló que prefiere cuidar su sistema inmunológico con una buena alimentación saludable y balanceada, en vez de recurrir a la inmunización biológica.

“No, no me he vacunado, mis hijos y yo, por lo pronto, estamos cuidando mucho el sistema inmune”, aseguró, al tiempo que destacó qué: “Soy una persona que me gusta rectificar todo lo que me pongo. Mi hermano es doctor y queremos esperarnos un poquito“, expresó Aracely.

Apesar de su posición ante la vacuna, Arámbula destacó que le guarda respecto a las personas que han decidido tomar el medicamento. Y que ella seguirá cuidándose y resguardando a su familia: “Respeto a toda la gente que se quiere vacunar, pero yo por el momento no”.

Aracely: “Seguimos los consejos de cuidado“

“Pero seguimos los consejos de cuidado, no vamos a fiestas, no hay reuniones o son con muy poquita gente. Usamos gel y cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio” aseguró y señaló que siempre hay que buscarle el lado positivo a las cosas. “Las cosas no pueden continuar de la misma manera, por equis razón, pero eso no quiere decir que tengas que pasarla mal. Esta pandemia nos enseña que la vida se va muy rápido y debemos aprovecharla en lugar de estar discutiendo o peleando”.

Por otras parte, la mexicana compartió su emoción porque se presentará en Estados Unidos con la exitosa puesta teatral que protagoniza: “Ya está lista la primera gira tras la pandemia con ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Inicia el 25 de septiembre y tendrá fechas en Atlanta, El Paso, Texas, Los Ángeles y el 30 de septiembre voy a estar en Las Vegas”, notificó.

Y para concluir, con respecto al padre de sus dos hijos, Luis Miguel, dijo qué: “Siento que en la vida todo tiene que ser tomado de la manera más amable, por muy enojado que estés, debe haber un momento de meditación, para sacar lo mejor porque para mí la familia es lo más importante, y jamás afectaría a mis hijos, cuando me preguntan de su papá, jamás voy a decir algo negativo porque viví una historia hermosa y los tuve a ellos”, señaló.

