Álex Quiñónez pide disculpas por ser suspendido y no participar en los Juegos Olímpicos

Álex Quiñónez era una de las cartas del Ecuador para pelear podio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El esmeraldeño debía competir en la disciplina de atletismo en carrera de 200 metros el próximo 02 de agosto, sin embargo, una sanción lo dejó fuera.

El tribunal disciplinario de la Athletics Integrity Unit (AIU) sancionó a Quiñónez con doce meses al determinar una infracción por acumular tres fallos de localización en el último año. Su sanción se mantendrá hasta el 24 de junio de 2022.

Ante la decisión, el velocista extendió un video pidiendo disculpas a los ecuatorianos por este percance. Argumentó que nadie tiene la culpa y que no responde a una decisión de Dios.

“Quería mandar un gran saludo a todo el Ecuador y pedirles disculpas por todo lo que está pasando. No sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo. No estoy tan bien que digamos porque quería darle una emoción a todo el Ecuador”.

“No sé cómo pasó. No es la culpa de nadie. Es una decisión de Dios a cualquiera le puede pasar y solo quería pedirles disculpas y decir que lo siento. Lo siento de todo corazón”, indicó.

En un comunicado de la Federación Ecuatoriana de Atletismo se explica que este se trata de un caso de la existencia de “un simple error administrativo en el cumplimiento o actualización de datos de geolocalización, en los que no ha existido intención o voluntad del atleta por eludir controles antidopaje; inclusive el día de hoy se le practicó controles antidoping”.

Además se indicó que la apelación ante el TAS-CAS continúa, ya que se deben dirimir aspectos como la fecha de inicio del periodo de suspensión que se le impusiere.

