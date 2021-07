Asambleísta Rosa Cerda se excusa tras polémicas declaraciones que instan a que se “robe bien”

“Así sean de Pachakutik, cumpliré mis funciones. Eso les he dicho, si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas compañeros”, fueron las declaraciones emitidas por la asambleísta Rosa Cerda que provocaron reacciones negativas ante su supuesto acto de instar a la corrupción. Sin embargo, la legisladora se pronunció horas después asumiendo que su discurso fue sacado de contexto.

Rosa Cerda

Ante el pedido de Pachakutik para aclarar su postura, Cerda emitió un comunicado donde se excusa tras su palabras en un evento público celebrado en Napo. En la misiva destaca que no mentir, no robar y no ser ocioso son los principios de la organización política que representa.

Acusó que tras descontextualizar su discurso ella ha sido víctima de un ataque indiscriminado en redes sociales al que los medios de comunicación le han prestado espacio.

Aclaró que los ciudadanos necesitan una aclaración. Sin embargo, pese anunciar declaraciones a la opinión pública no se ha establecido una fecha u horario para su respectivo pronunciamiento.

Por su parte, Pachakutik se reunió este lunes 19 de julio para dialogar sobre los comentarios de Rosa Cerda y tomar una decisión sobre su permanencia en el movimiento.

Marlon Santi, coordinador nacional del movimiento político, rechazó las expresiones. Aunque, argumentó que la mal interpretación de sus comentarios se deba a que la legisladora es una persona kichwahablante.

Te puede interesar