Marian Sabaté sobre la relación sentimiental de su hija con su novia: “Si mi hija es feliz, yo soy feliz”

Luego de que Bárbara Fernándes, hija de la animadora de televisión Marian Sabaté, diera a conocer su nueva relación con una mujer, los usuarios en las redes sociales estallaron. Y es que a todos les sorprendió ver las fotografías y videos de la actriz. Quien reveló que está saliendo con Pamela Dueñas, fotógrafa.

Por ello las cámaras del show de farándula ‘De boca en boca’ buscaron a Marian Sabaté para saber su opinión al respecto. Y es que Fernández estuvo casada con el también actor Michy Zelaya, de quien se separó hace ya algunos meses atrás. Ante la noticia del noviazgo de su ex con una mujer, le dedicó una carta en Instagram asegurando que admiraba su valentía, y le agradeció por mostrase libre.

“Decidí mostrarle todo mi apoyo“

Marian comenzó diciendo al programa de TC Televisión que su hija es una mujer muy reservada con sus asuntos personales. “Es un tema muy delicado, pero no por el contexto de la situación, sino porque mi hija siempre ha sido muy reservada con su vida privada. Ha sido una persona que ha manejado todos sus asuntos: personales, laborales, etc, “underground”, sentenció.

Continuó explicando que ahora que su Bárbara decidió compartir su relación amorosa con la gente ella se manifestó para que nadie esté runorando acerca de lo que opina al respecto. “Pero ahora que ella decidió hacerlo público su situación, yo lo que hice fue apoyarla. Y no dar una entrevista aquí, una allá, porque aparte a ella no le gusta que yo hable de su vida privada, pero sí le di mi apoyo“, expresó.

“Pero sí decidí mostrarle todo mi apoyo, mi opinión, lo que me nació, a través de las redes sociales. Para que no me esté preguntando toda la humanidad ¿quieren saber lo que pienso? ¿lo que opino al respecto? ahí lo tienen, ahí está puesto, para que no me estén preguntando. Está en mi Instagram, así de sencillo. Si mi hija es feliz, yo soy feliz”, dijo Sabaté.

“Todos los seres humanos somos iguales“

La animadora también se refirió a las personas que señalan a su hija por ser homosexual, pero recalca el amor que recibe de la mayoría. “Cuesta, pero sabemos que en el momento que uno expone su vida privada, algo tan íntimo, se sabes que van a haber comentarios. Yo creo que las tres cuartas partes de los comentarios han sido positivos y la han apoyado, pero siempre habrá un pequeño margen de personas que les gusta herir, que les gusta humillar; dañar”, indicó Marian.

Además aseguró que su primogénita es una mujer madura que no le presta atención a las críticas. “Yo creo que debemos enfocarnos, en eso yo creo que ella ha madurado muchísimo, en que no le afecte tanto el qué dirán. Enforcarse en lo positivo, en la gente que la apoya”, comentó la presentadora de 53 años.

Para concluir dijo que mientras sus hijos sean felices ella también lo será, sea como sea. “Para mí el amor es uno, es maravilloso. Para mí el amor es maravilloso. Y yo lo único que quiero es la felicidad de mis hijos: si mi hija es feliz, yo soy feliz. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales. No hay que juzgarlos ni por su color de piel, clase social, gustos; porque todos somos iguales. Y que ame mi hija a mí me hace muy feliz”, apuntó Sabaté.

