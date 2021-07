Fallece la primera persona en China a causa del Virus Mono B

Un veterinario de 53 años, oriundo de Pekín, falleció al contraer una enfermedad propia de los primates. De esta manera, se convirtió en la primera víctima documentada en China en morir a causa del virus del Mono B.

El hombre habría contraído la enfermedad tras diseccionar dos monos; padeció dos meses este virus. La patología es común en los macacos, pero si pasa a un ser humano, provoca problemas my serios que con frecuencia terminan en la muerte.

En los humanos, tiende a atacar el sistema nervioso central y causar inflamación en el cerebro. Sin tratamiento, la tasa de mortalidad ronda el 80%. Sólo se han detectado, sin embargo, un centenar de infecciones humanas desde que en 1932 se produjo la primera documentada.

¿Cómo se contagia?

Las personas pueden llegar a contagiarse tras darse un contacto directo con los fluidos corporales de los primates, de modo que las víctimas suelen ser humanos que trabajen con ellos.

La transmisión entre humanos es aún menos frecuente que entre monos y humanos: sólo se ha documentado un caso. A pesar que no existe un riesgo actual de contagio a humanos, autoridades del país asiático an estipulado fortalecer la vigilancia en macacos, tanto en laboratorios como en sus entornos naturales.

Nikolaus Osterrieder, decano del Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences en Hong Kong, ha asegurado en declaraciones recogidas por el The New York Times que este virus como el coronavirus son “la consecuencia de los saltos de especies”. Pero que a diferencia de la COVID-19, “en el caso del herpes B o mono B es un callejón sin salida, ya que no salta de un ser humano a otro”.

