Esta es la lista de útiles escolares para el próximo año lectivo régimen Sierra-Amazonía 2021-2022

El Ministerio de Educación dio a conocer a la ciudadanía la lista básica de útiles escolares, sugerida para el próximo año lectivo régimen Sierra-Amazonía 2021-2022.

Cabe señalar que aquellos materiales del año anterior podrán ser reutilizados en el siguiente ciclo académico.

Se adjuntan los listados para los niveles de Inicial Preparatoria y Elemental, así como para Básica Media, Básica Superior y Bachillerato, y los valores referenciales. Se recuerda que estos materiales se utilizarán ya sea para clases presenciales, semipresenciales o a distancia.

Educación

No se puede incrementar los valores de matrícula y pensión

Además, se debe recordar que las instituciones educativas particulares y fiscomisionales no podrán incrementar los valores de matrícula y pensión; y que la no adquisición de los útiles escolares o uniformes no puede ser una barrera de acceso o exclusión de la educación.

El Ministerio de Educación mantiene su plan “Encontrémonos” donde señala el retorno de forma presencial a las aulas será progresivo, seguro, controlado y voluntario.

VIDEO: