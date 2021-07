El cariñoso mensaje que le dedicó Michela Pincay a Úrsula Strenge como bienvenida a ‘De casa en casa’

La presentadora Úrsula Strenge llegó, ayer, al programa matinal ‘De casa en casa’ para integrar el staff de conductores. La producción y sus nuevos compañeros se encargaron de recibirla por todo lo alto y le dedicaron todo su espacio para darle la bienvenida. En especial Michela Pincay quien ya trabajó con ella en la planta Ecuavisa, en ‘En contacto’.

Úrsula Strenge fue nombrada por el show como ‘la Reina’ y entre abrazos y buenos deseos para recibirla, se transmitió un video en el mostraba la íntimidad de su hogar. “Esta es mi casa, con adolescentes, tres gatos y dos perritas. Soy la reina del trapo y la escoba”, señaló la presentadora, quien tiene 29 años de carrera profesional.

“Es imposible separar a la amiga de la profesional“

Úrsula viene del espacio televisivo Noticias en la mañana transmitido por RTS, espacio que compartía con José Luis Arévalo e Isaac Delgado, con quien acaba de empezar una relación sentimental. Con la llegada de Strenge, Pincay se mostró muy feliz y meocionada. Así se vio en el show en vivo, y también a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta en Instagram @michelapinbu Michela expresó su emoción por poder trabajar nuevamente con su gran amiga. “Es imposible separar a la amiga de la profesional a la hora de hablar de ti. Recuerdo con amor el reportaje de despedida que me hiciste cuando dejamos de trabajar juntas. Hoy tuve la oportunidad de abrir un nuevo cuento para ti, para que empieces a vivir estar nueva y mágica historia”.

Michela: “Me siento afortunada de tenerte en mi vida“

Además en el pie del video que publicó de Strenge, Pincay comentó: “Te amo y te admiro. Me siento afortunada de tenerte en mi vida y desde hoy ser nuevamente compañeras ¡Bienvenida reina hermosa!”. La guayaquileña dedicó tres publicaciones con videos y fotografías junto a su amiga.

“Abrazos que nos hacen sentir en casa @ursulastrengech sigamos riendo y queriendo mucho, siempre”, se lee en otro posteo de la presentadora. Ya en días pasados la también empresaria había sido consultada por la prensa acerca de su pensar sobre la relación sentimental de Strenge con Delgado. Quienes tienen una diferencia de edad de 17 años.

La animadora de ‘De casa en casa’ fue cuestionada acerca del nuevo noviazgo de su gran amiga. Luego de que la pareja que trabaja en el espacio ‘Noticias de la Mañana’, transmitido de lunes a viernes a través de la señal abierta de RTS, posteó una romántica fotografía.

“Nadie tiene la potestad de opinar sobre la vida de los demás“

Nadie tiene la propiedad para opinar sobre la vida de los demás, y que está feliz por Strenge, dijo Pincay. “Yo no soy nadie. Ni nadie tiene la potestad de opinar sobre la vida de los demás, pero ella sabe que su felicidad nos llena el corazón. Nos llena el alma. Sé que cualquier decisión que tome sé que es una mujer que piensa en lo que hace. Que no toma decisiones a lo loco. Así que me encanta verla feliz, verla relajada”, agregó.

“Creo que es una liberación para esta búsqueda en la que todo el mundo tiene espectativas. Creo que ella ha decidido hacer lo que su corazón le dicta, y eso es maravilloso”, añadiendo que la respalda en todo. “Sabes amiga de mi corazón que te amamos. Que sonreimos cuando tú sonries, que lloramos cuando tú lloras. Y aquí estaremos siempre para abrazarte, aplaudirte, apoyarte“.

Y al ser cuestionada acerca de si ya sabía sobre el romance entre los presentadores Michela dijo que no. “No, yo creo que es muy válido que cuando pasan este tipo de cosas, primero uno lo haga muy suyo muy personal”, acotó la exparticipante del reality Combate.

