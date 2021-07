Captan en video falsa vacunación en Los Ríos

Un nuevo caso de “viveza criolla” se evidenció en la escuela Víctor Manuel Rendón en los Ríos. Un madre acompañó a su hijo para ser inoculado, en el momento que el joven iba a recibir la inyección su acompañante se percató que el personal de salud no suministró la medicina.

El video se convirtió en viral durante la tarde de este martes 13 de julio. Tal y como se observa en las imágenes, la persona encargada de aplicar la vacuna no se percata que es grabado y solo pincha al joven pero no suministra el líquido.

Nuevo caso de falsa inoculación, esta vez en Valencia, Los Ríos. Un joven fue engañado, pero el personal no contaba con que disimuladamente su madre grababa con el celular. Ocurrió esta tarde en la escuela Víctor Manuel Rendón.@Salud_Ec@teleamazonasec pic.twitter.com/DCH0m6yE2f — Carlos Sacoto (@CarlosSacoto7) July 13, 2021

¿Se le aplicó la vacuna?

Rápidamente la madre del afectado reclamó a las autoridades presentes en este recinto de vacunación. Una vocera indicó que se trató de un error y que en ese instante se tomará la rápida inoculación del afectado.

“Venimos a vacunarnos para prevenir esta enfermedad tan contagiosa y que él haga ese juego y ponga en riesgo a este joven que va a una universidad de manera presencial. Esto no se queda así”, apunta como reclamo en el video.

“Esto no se queda así, esto no es chiste, la gente que está aquí no es un juego”. La mujer indica, una vez que se le aplica la vacuna, que la “cosa cambia” en alusión a la manera de aplicación de la inyección.

Hasta la emisión de esta nota el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre qué medidas se tomará contra el personal involucrado en este caso de falsa vacunación.

Otros casos

Durante el proceso de vacunación, que empezó en Ecuador a finales de enero del 2021, se han presentado varios reclamos de casos similares donde enfermeros solo pinchan a los pacientes pero no administran la medicina.

