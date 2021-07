La última publicación rapero Indian Red Boy, asesinado mientras transmitía en vivo

Las redes sociales han explotado con el tema del rapero estadounidense, Indian Red Boy, que fue asesinado mientras realizaba una transmisión en vivo por Instagram. El hecho ha provocado gran conmoción mundial, principalmente por el impacto que ocasionó a los seguidores que veían el video en ese momento.

El rapero Indian Red Boy no tenía mucha interacción de publicaciones en su red social de Instagram. Sin embargo, en su perfil se puede ver dos post que compartió mientras estaba en vida. Pero además de eso, en la descripción de su perfil se puede ver un mensaje cautivador.

“Long live my momma💔🕊 (larga vida a mi mamá)”, tiene escrito en su perfil de Instagram.

Mientras que las últimas fotos que compartió son del 3 de julio de 2021. Junto a su publicación dejó una frase: “Nifgas turn pussy oncke I get in they facke 🅱️-team”.

En su cuenta de Instagram contaba con más de 30 mil seguidores. Y aunque solo tenía dos publicaciones, compartía bastantes historias que ahora están en Destacadas.

Contexto del asesinato

Según informa The Sun, Indian Red Boy resultó baleado en momentos que efectuaba la transmisión en la localidad estadounidense de Hawthorne.

El artista, cuyo nombre verdadero es Zerail Dijon Rivera, se encontraba hablando con un amigo arriba de un automóvil cuando comenzaron a escucharse los disparos.

El rapero de 21 años recibió un disparo en el rostro. En el registro, se vio al artista pidiendo que “busquen ayuda”, antes de desplomarse.

l teniente Ti Goetz, de la policía de Hawthorne, señaló al Daily Breeze que la víctima sufrió múltiples heridas de bala, indicando que el atacante huyó antes que llegaran oficiales al lugar.

Otra información en video