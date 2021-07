¡Otro más! Youtuber, mayor detractor de Kimberly Loaiza y JDP, fue demandado

El creador de contenido, ‘Zorrito Youtubero’, el mayor detractor de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, informó que ha recibido una notificación de una denuncia presentada en su contra.

A través de sus redes sociales, el youtuber contó la Fiscalía Central de Delito Cibernéticos, le notificó que está siendo investigado por Acoso, hostigamiento Sexual y Distribución de Pornografía. La denuncia se habría realizado hace cuatro meses.

“No se los voy a negar, estoy muy desconcertado porque no creí que unas cuantas críticas me llevaran ante la Ley”, dijo el famoso en su canal. Además contó que por ahora, el resto de sus videos estarán en privado.

Se me ha notificado una denuncia en mi contra. Al parecer fue hecha hace 4 meses y hoy se me notificó mediante un documento oficial. Por el momento no podré decir quién la hizo pero ustedes conocen bien a estas personas. — Javier (@ZYTJavier) July 6, 2021

“Pero si de algo estoy seguro es que esto es un intento patético y triste de callarme de censurar mi libertad de expresión pero yo no lo voy a permitir no voy a permitir que un grupo de payasos, porque sí, esos son payasos, me quieran censurar. Ningún juez con dos dedos de frente va a tomar en serio estas acusaciones porque en ningún momento he cometido alguno de los delitos de los cuales se me imputan. Estoy limpio y si de algo estoy seguro es que soy inocente”, aseguró.

‘Zorrito Youtubero’ no confirmó quienes le han puesto la denuncia. Sin embargo, los miles de seguidores tanto de él, como de Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja, aseguran que se trataría de un lío entre estos tres youtubers.

Esto debido a que en varias ocasiones, ‘Zorrito Youtubero’ ha atacado a la pareja de influencers, con comentarios sin censura. Además, debido a que hace algunos meses, cuando se filtró un video íntimo de Juan De Dios Pantoja y estuvo en el ojo del huracán por críticas con acusaciones, este dijo que tomaría acciones legales y se realizarían las respectivas investigaciones y denuncias.

Otra información en video