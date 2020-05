La prueba que confirma que Kimberly Loaiza y Juan de Dios regresaron

View this post on Instagram

FELIZ DÍA DE LAS MADRES ✨Mi primer día de las madres, le agradezco a Dios por permitirme conocer ese amor tan grande. Tal vez no soy una mamá perfecta pero aun así daré todo por mi princesa y luchare para que siempre sea feliz. Te amo con todo mi corazón jamás pensé sentir tanto amor por una persona, lo mejor que me ha pasado eres tú hija 💖